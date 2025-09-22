Στην Διεθνή Έκθεση DSEI 2025 η Intracom Defense

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σημαντική η παρουσία της INTRACOM DEFENSE (IDE) στη διεθνή έκθεση για την Άμυνα & Ασφάλεια "DSEI 2025", η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, μεταξύ 9-12 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα στελέχη της εταιρίας είχαν την τιμή να υποδεχτούν στον εκθεσιακό χώρο της IDE τον Πρέσβη της Ελλάδος στο Λονδίνο, κ. Ιωάννη Tσαούση, συνοδευόμενο από τον Ακόλουθο Άμυνας της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο, Πλοίαρχο Αλέξανδρο Ξανθουλέα και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τις τεχνολογικές καινοτομίες και τις ολοκληρωμένες λύσεις αιχμής που η IDE αναπτύσσει και παράγει για την διεθνή αγορά, στους τομείς των:

• Ασφαλών Τακτικών Επικοινωνιών και διαχείρισης πληροφοριών (Communication & Information Management Systems),

• Εξελιγμένων υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας για οχήματα και εφαρμογές κινητής ισχύος, και

• Αμυντικών και Πυραυλικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων.

Οι λύσεις αυτές προσέλκυσαν το ενδιαφέρον κορυφαίων αμυντικών οργανισμών και εταιρειών διεθνούς κύρους, με τις οποίες η IDE πραγματοποίησε συναντήσεις συνεργασίας στο πλαίσιο νατοϊκών και άλλων διεθνών προγραμμάτων, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Με τη συμμετοχή της στη DSEI 2025, η INTRACOM DEFENSE αναδεικνύει τον εξαγωγικό της χαρακτήρα, ενισχύει τη διεθνή της δικτύωση και επιβεβαιώνει τη θέση της ως αξιόπιστος εταίρος στην παγκόσμια αμυντική βιομηχανία.

 

