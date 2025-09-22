#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εργα για τις σεισμόπληκτες επαρχίες της Τουρκίας αναλαμβάνει η ελληνική Planet

Ως επικεφαλής της κοινοπραξίας - στην οποία συμμετέχει και η PLANET Turkey- , η PLANET θα επιβλέψει και θα υποστηρίξει την υλοποίηση 4 βιολογικών καθαρισμών λυμάτων, 3 εκτεταμένων δικτύων ύδρευσης, 3 έργων αποχέτευσης, καθώς και συστημάτων διαχείρισης ομβρίων υδάτων και συναφών υποδομών.

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:35

Η PLANET, ελληνική συμβουλευτική εταιρεία με σημαντική και πολυετή εμπειρία στη διοίκηση έργων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανέλαβε το έργο τεχνικής βοήθειας και επίβλεψης για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης στις σεισμόπληκτες επαρχίες Hatay και Osmaniye της Νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Οπως επισημαίνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, «με συνολικό προϋπολογισμό €5,1 εκατ., το έργο τεχνικής βοήθειας έρχεται να υποστηρίξει την αποκατάσταση υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης στις δύο επαρχίες στρατηγικής σημασίας της νοτιοανατολικής Τουρκίας, με πληθυσμό άνω των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων, οι οποίες επλήγησαν σφοδρά από τους σεισμούς του 2023.

Ως επικεφαλής της κοινοπραξίας - στην οποία συμμετέχει και η PLANET Turkey- , η PLANET θα επιβλέψει και θα υποστηρίξει την υλοποίηση 4 βιολογικών καθαρισμών λυμάτων, 3 εκτεταμένων δικτύων ύδρευσης, 3 έργων αποχέτευσης, καθώς και συστημάτων διαχείρισης ομβρίων υδάτων και συναφών υποδομών. Συνολικά οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή άνω των 500 χλμ. νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, δεξαμενών αποθήκευσης νερού και αντλιοστασίων, εξασφαλίζοντας βασικές υπηρεσίες για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους.

Πέραν του τεχνικού σκέλους, το έργο ενσωματώνει δράσεις θεσμικής ενίσχυσης, ενδυναμώνοντας τις δημοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ και της Τουρκίας.

«Η ανάθεση αναδεικνύει την εμπιστοσύνη του Τουρκικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ικανότητα της κοινοπραξίας να παραδίδει έργα τεχνικής πολυπλοκότητας με μακροχρόνιο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο», δήλωσε ο Δημήτρης Γαλάνης , Partner & Director του International Business Unit της PLANET. «Είναι τιμή μας να συμβάλουμε σε ένα πρόγραμμα καθοριστικής σημασίας για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα μιας περιοχής με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά – όπου πόλεις όπως η Αntakya (Αντιόχεια) και η İskenderun (Αλεξανδρέττα) έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον Μεσογειακό πολιτισμό – και ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα. Για εμάς, το ότι το έργο αυτό υλοποιείται στην Τουρκία έχει πρόσθετη αξία, καθώς επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της PLANET ως γέφυρα συνεργασίας κι ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.»

Το έργο θα έχει διάρκεια 36 μηνών και αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη διεθνή συνεργασία στην αποκατάσταση υποδομών μετά από φυσικές καταστροφές, συνδυάζοντας τεχνική αριστεία με έντονη περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση», καταλήγει η ανακοίνωση. 

