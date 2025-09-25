Κατ. Σαριδάκη (CapsuleT): Πώς στηρίζουν οι start ups τουριστικές επιχειρήσεις

Ο τουρισμός θεωρείται από πολλούς ως το δυνατό «χαρτί» της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο η καινοτομία έχει τη δύναμη να κάνει το τουριστικό προϊόν ακόμα πιο ισχυρό.

Για τον λόγο αυτό έχει σημασία η υποστήριξη των νέων ομάδων που φέρνουν πρακτικές λύσεις απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει ο CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, ο επιταχυντής που δημιουργήθηκε το 2019 από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος με στόχο να φέρει πιο κοντά τον κόσμο της καινοτομίας με τον τουρισμό και την ξενοδοχία.

Πρόσφατα, ανακοινώθηκε η έναρξη του 8ου Κύκλου Επιτάχυνσης του CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, ενώ παρουσιάστηκαν οι 10 νέες ομάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Με αφορμή την έναρξη του 8ου Κύκλου, η Διευθύντρια του CapsuleT Accelerator, Κατερίνα Σαριδάκη, μίλησε στο Euro2day.gr για τις νέες startups του προγράμματος, για τα οφέλη που θα αποκομίσουν, για τον γενικότερο ρόλο που μπορούν να παίξουν οι startups στην ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας της Ελλάδας, αλλά και για τα σχέδια για το μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κ. Σαριδάκη είναι υποψήφια Regional Finalist στα South Europe Startup Awards 2025, στην κατηγορία Ecosystem Hero of the Year, τα οποία αποτελούν μέρος του διεθνούς θεσμού Global Startup Awards.

Ο επιταχυντής του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator μας συστήθηκε για πρώτη φορά το 2019 και πρόσφατα ανακοινώσατε την έναρξη του 8ου κύκλου του προγράμματος. Πώς «γεννήθηκε» η ιδέα για τη δημιουργία του επιταχυντή; Πώς θα περιγράφατε αυτό το «ταξίδι» καινοτομίας έως σήμερα;

Το CapsuleT δημιουργήθηκε το 2019 από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος με στόχο να φέρει πιο κοντά τον κόσμο της καινοτομίας με τον τουρισμό και τον κλάδο της φιλοξενίας. Η ιδέα γεννήθηκε από την ανάγκη να στηριχθούν νέες ομάδες που φέρνουν πρακτικές λύσεις σε πραγματικές προκλήσεις του κλάδου και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Από τότε μέχρι σήμερα, περισσότερες από 69 startups έχουν περάσει από το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης (Acceleration Program), με έναν μεγάλο αριθμό από αυτές να έχουν επιτύχει συνεργασίες με ξενοδοχεία, να έχουν προχωρήσει σε πιλοτικά έργα και εμπορική ανάπτυξη καθώς επίσης αρκετές από αυτές να έχουν λάβει χρηματοδότηση κυρίως από αγγέλους επενδυτές. Το CapsuleT δεν είναι ένα «θεωρητικό» πρόγραμμα αλλά μια πλατφόρμα ουσιαστικής διασύνδεσης με την αγορά, με επιχειρήσεις και επενδυτές, που επιταχύνει την ωρίμανση και υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες του τουριστικού κλάδου.

Τι είδους startups μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα; Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζουν;

Απευθυνόμαστε κυρίως σε early-stage startups με καινοτόμες λύσεις για τον τουρισμό και τη φιλοξενία: από τεχνολογίες κρατήσεων και διαχείρισης δεδομένων, ΑΙ εφαρμογών, εμπειρίες επισκεπτών και fintech εργαλεία, μέχρι λύσεις βιωσιμότητας, διαχείρισης ενέργειας ή αποβλήτων. Οι ομάδες πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα πρωτότυπο (MVP), ένα βασικό επιχειρηματικό μοντέλο και ένα αρχικό business plan για να μπορέσουμε να δουλέψουμε μαζί τους πάνω σε αυτά. Τα οφέλη είναι πολλαπλά: δωρεάν συμμετοχή σε ένα εντατικό 5μηνο acceleration πρόγραμμα με mentoring από στελέχη της αγοράς, θεματικά workshops (π.χ. business, AI, sustainability), on-site επισκέψεις σε ξενοδοχεία, συμμετοχή σε μεγάλες εκθέσεις αλλά και συνέδρια, καθώς και ευκαιρίες για πιλοτικές εφαρμογές και συνεργασίες. Επιπλέον, υπάρχει χρηματική ενίσχυση και παροχές υπηρεσιών μετά το τέλος κάθε κύκλου.

Τα κυριότερα όμως οφέλη είναι η άμεση επαφή και διασύνδεση με τον κλάδο, με γνώστες της αγοράς που μπορούν να κατευθύνουν κατάλληλα τις ομάδες μας, με νέους πελάτες και συνεργάτες καθώς και με την ευρύτερη κοινότητα του CapsuleT και τις startups που έχουν ήδη ολοκληρώσει τα προγράμματά μας και έχουν να προσφέρουν πολύτιμη γνώση στις επόμενους.

Ποιες είναι οι Startups που έχουν ενταχθεί στον 8ο κύκλο του CapsuleT; Ποιες δράσεις θα ακολουθήσουν έως την ολοκλήρωση του προγράμματος;

Στον 8ο κύκλο συμμετέχουν 10 ομάδες με διαφορετικά και καινοτόμα προϊόντα:

Ask Navina – AI οδηγός προορισμού που λειτουργεί σαν τοπικός insider.

AskHermis – Έξυπνη πλατφόρμα επικοινωνίας ξενοδοχείων με τον επισκέπτη για άμεσες απαντήσεις και περισσότερες κρατήσεις.

Bookerty – Marketplace για ξενοδοχεία και βραχυχρόνιες μισθώσεις με έμφαση σε μοναδικές εμπειρίες και τιμολογιακή πολιτική.

Discoverly – Chatbot και marketplace με AI που προτείνει προσωποποιημένες εμπειρίες (tours, events, δραστηριότητες).

SAIL-E Boat Taxi – On-demand εφαρμογή θαλάσσιας μετακίνησης στην Ελλάδα.

New Generation Hotelier – Ρομποτικές λύσεις με AI για reception, F&B και housekeeping, οι οποίες μειώνουν το κόστος ξενοδοχείου και βελτιώνουν την εμπειρία επισκέπτη.

Plana – Έξυπνο εργαλείο για διαχείριση βαρδιών και προγραμμάτων προσωπικού.

Tundra Ventures – Property management tool με αισθητήρες και AI που ανιχνεύει κινδύνους και αυτοματοποιεί λειτουργίες.

Umbrella Add On – B2B λύση που μετατρέπει τις ομπρέλες σε smart stations (solar charging, storage, υπηρεσίες).Zero Stars Hotels – Πλατφόρμα κρατήσεων με βιώσιμες επιλογές και custom “Zero Rooms”.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ομάδες θα παρακολουθήσουν workshops, θα λάβουν mentoring από καταξιωμένους επαγγελματίες του κλάδου, θα συμμετάσχουν σε επισκέψεις σε ξενοδοχειακές μονάδες, εταιρίες τουρισμού και τεχνολογίας του κλάδου και θα έχουν επαφή με την αγορά μέσα από networking events και τουριστικές εκθέσεις όπως η Philoxenia στη Θεσσαλονίκη και η Xenia στην Αθήνα. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο 2026 με το demo day όπου θα παρουσιαστούν η εξέλιξη και τα αποτελέσματα που έχουν επιτύχεις οι ομάδες κατά τη διάρκεια του προγράμματος και θα απονεμηθούν τα βραβεία των 3 νικητών που ξεχώρισαν στο πρόγραμμα.

Τι ρόλο πιστεύετε ότι μπορούν να παίξουν οι startups στην ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας μας; Σε τι σημείο βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κλάδου; Θεωρείτε ότι μέχρι στιγμής αξιοποιούνται επαρκώς οι νέες τεχνολογίες;

Οι startups λειτουργούν ως καταλύτες για την καινοτομία: προσφέρουν λύσεις γρήγορα και πολλές φορές πιο οικονομικά από μεγάλες-εδραιωμένες επιχειρήσεις, σε τομείς όπως η προσωποποίηση εμπειριών, η εξοικονόμηση πόρων, η βιωσιμότητα και η ψηφιοποίηση υπηρεσιών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τουρισμού στην Ελλάδα έχει προχωρήσει σημαντικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με αυξημένη χρήση εργαλείων και τεχνολογικών λύσεων τόσο για τον επαγγελματία, όσο και τον επισκέπτη στη χώρα μας. Ωστόσο, η υιοθέτηση είναι ανομοιογενής — υπάρχουν επιχειρήσεις που τρέχουν μπροστά και άλλες που χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη, ιδιαίτερα οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος του CapsuleT είναι να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, κάνοντας τις καινοτόμες λύσεις πραγματικά εφαρμόσιμες στην καθημερινότητα της επιχείρησης και παράλληλα αναγνωρίσιμες προς τους επαγγελματίες.

Τι να περιμένουμε από το CapsuleT και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος στο μέλλον;

Σχεδιάζουμε να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση σε τομείς όπως η βιωσιμότητα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι tailor-made εμπειρίες για τον επισκέπτη. Παράλληλα, ενισχύουμε τις διεθνείς συνεργασίες μας συμμετέχοντας σε διεθνείς εκθέσεις με τον ΕΟΤ στο Λονδίνο, Βερολίνο και για πρώτη φορά στο Ντουμπάι. Δημιουργήσαμε ένα νέο, ανανεωμένο website, το οποίο στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένας «ψηφιακός κόμβος» που θα παρουσιάζει τις λύσεις των startups ανά θεματική, ώστε οι ξενοδόχοι να βρίσκουν πιο εύκολα αυτό που χρειάζονται καθώς επίσης να παρέχει εμπλουτισμένες υπηρεσίες και πληροφορίες για startups, επενδυτές και άλλα μέλη της κοινότητάς μας. Το CapsuleT θα συνεχίσει να είναι η «γέφυρα» που μετατρέπει τις ιδέες σε εμπορικά προϊόντα και να ενισχύει την εξέλιξη των νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας συμβάλλοντας ώστε ο ελληνικός τουρισμός να παραμείνει ανταγωνιστικός και καινοτόμος.