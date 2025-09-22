#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 7,15% η Praude Asset Management και με 1,57% η Triton

Μετοχικές μεταβολές για τις Praude Asset Management και Triton Asset Management ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ.

ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 7,15% η Praude Asset Management και με 1,57% η Triton

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:46

Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ ενημέρωσε ότι προέβη στην αγορά συνολικά 21.283 μετοχών της ΕΧΑΕ στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η HERMES LINDER FUND SICAV κατέχει το 5,80% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 7,15% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

Επίσης, η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (LEI 213800YSZHWSCLXXRI37) με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 22.09.2025 ενημέρωσε ότι λόγω απόκτησης μετοχών στις 19.09.2025, κατέχει το 1,57% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 1,47% προ των συναλλαγών.

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω των κάτωθι αμοιβαίων κεφαλαίων:

1. TRITON A/K Μικτό (LEI 2138005AUE1SYWEUNK41)

2. TRITON Income Euro Bond Developed Countries Fund

3. TRITON A/K Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών (LEI 213800ABZAHYTE1YNK02)

4. TRITON Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού (LEI 213800CTATD4XO6CN251)

5. TRITON (LF) Greek Equity (LEI 54930085TYG9VLBPN244)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 7,11% η Praude Asset Management και με 1,46% η Jefferies International

ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 7,01% η Praude Asset Management

ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 6,75% η Praude Asset Management και με 1,59% η Jefferies International

ΕΧΑΕ: Στο 6,59% το ποσοστό της Praude Asset Management

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο