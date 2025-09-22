ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 7,15% η Praude Asset Management και με 1,57% η Triton

Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ ενημέρωσε ότι προέβη στην αγορά συνολικά 21.283 μετοχών της ΕΧΑΕ στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η HERMES LINDER FUND SICAV κατέχει το 5,80% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 7,15% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

Επίσης, η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (LEI 213800YSZHWSCLXXRI37) με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 22.09.2025 ενημέρωσε ότι λόγω απόκτησης μετοχών στις 19.09.2025, κατέχει το 1,57% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 1,47% προ των συναλλαγών.

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω των κάτωθι αμοιβαίων κεφαλαίων:

1. TRITON A/K Μικτό (LEI 2138005AUE1SYWEUNK41)

2. TRITON Income Euro Bond Developed Countries Fund

3. TRITON A/K Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών (LEI 213800ABZAHYTE1YNK02)

4. TRITON Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού (LEI 213800CTATD4XO6CN251)

5. TRITON (LF) Greek Equity (LEI 54930085TYG9VLBPN244)