Συνενώνονται πέντε σωματεία εργαζομένων στο ιδιωτικό security

Η «ΕΝΟΤΗΤΑ – δύναμη ευθύνης και προοπτικής» με ανακοίνωσή της σημειώνει ότι θα στηρίζει τη δράση των εργαζομένων στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας, προάγοντας τα επαγγελματικά τους συμφέροντα

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:39

Πέντε σωματεία εργαζομένων στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων της BRINKS HELLAS και της ESA Security Solutions, εντάσσονται πλέον στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ασφαλείας, Χρηματαποστολών και Φυλάκων, η οποία εκπροσωπεί πάνω από 8.000 μέλη.

Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλειας απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη συγκεντρωτική καταγραφή του συνολικού προσωπικού. Μεμονωμένες εταιρείες δημοσιοποιούν στοιχεία προσωπικού ή οικονομικά δεδομένα, γεγονός που αφήνει περιθώρια για ανασφάλιστη εργασία, καθυστερήσεις στις πληρωμές και δύσκολες συνθήκες εργασίας.

Η νέα συγκέντρωση σωματείων στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας στοχεύει στη βελτίωση της συλλογικής εκπροσώπησης και στην ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας των εργαζομένων.

Η «ΕΝΟΤΗΤΑ – δύναμη ευθύνης και προοπτικής» με ανακοίνωσή της σημειώνει ότι θα στηρίζει τη δράση των εργαζομένων στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας, προάγοντας τα επαγγελματικά τους συμφέροντα και ενισχύοντας την εφαρμογή πρακτικών που διασφαλίζουν σεβασμό και αναγνώριση από τις επιχειρήσεις.

Η συνένωση των σωματείων αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων του κλάδου, όπως η ανασφάλιστη εργασία και οι καθυστερήσεις πληρωμών, ενώ ενισχύει τη διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων και την αποτελεσματικότητα της συλλογικής τους εκπροσώπησης, καταλήγει η ανακοίνωση.

