«Φροντίδα στην Πράξη»: Η Sarantis Greece συνεχίζει τη στήριξή της στη Μέριμνα

Η δέσμευση για υπεύθυνες πρακτικές και για συνεχή αναβάθμιση των διαδικασιών αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της εταιρείας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:58

Η Sarantis Greece συνεχίζει τη δράση κοινωνικής προσφοράς «Φροντίδα στην Πράξη», με σκοπό την ουσιαστική στήριξη του οργανισμού «Μέριμνα». Το νέο αυτό κύμα της πρωτοβουλίας θα υλοποιηθεί από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου 2025 στα Καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, συνεχίζοντας να καλλιεργεί το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης και να ενισχύει την πορεία προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, με στρατηγικό προσανατολισμό στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα, η Sarantis Greece αναγνωρίζει την κρίσιμη σημασία της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης. Μέσα από διαρκείς επενδύσεις σε πράσινες λύσεις, η εταιρεία στοχεύει να προσφέρει αξία στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Η δέσμευση για υπεύθυνες πρακτικές και για συνεχή αναβάθμιση των διαδικασιών αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της.

«Η πρωτοβουλία «Φροντίδα στην Πράξη», που υλοποιείται στα Καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση της Sarantis Greece να αφήνει θετικό κοινωνικό αποτύπωμα και να βρίσκεται δίπλα στις ευάλωτες ομάδες. Μέσα από δράσεις σαν κι αυτή, η εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων που χρειάζονται στήριξη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι φέτος η Μέριμνα γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινωνικής προσφοράς και προσκαλεί όλους να ενημερωθούν για το έργο της και τις εορταστικές δράσεις στο www.merimna.org.

