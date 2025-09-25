Νέο ξενοδοχείο Wyndham Garden στο Κονελιάνο της Ιταλίας

Η Wyndham Hotels & Resorts ανακοίνωσε το άνοιγμα του Wyndham Garden Conegliano, ενός τετράστερου ξενοδοχείου στο κέντρο της πόλης, που βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής Βένετο της Ιταλίας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι επισκέπτες του Wyndham Garden Conegliano μπορούν να απολαύσουν μία από τις ομορφότερες οινοπαραγωγικές περιοχές της Ιταλίας σε απόσταση αναπνοής. Οι Λόφοι του Προσέκο, μεταξύ Κονελιάνο και Βαλντομπιαντένε, στην επαρχία του Τρεβίζο, ανακηρύχθηκαν Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2019 και προσφέρουν στους επισκέπτες μια ματιά σε μικρούς οικογενειακούς αμπελώνες, κυματιστούς λόφους και μεσαιωνικά χωριά.

Ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής, Wyndham Hotels & Resorts, δήλωσε τα εξής:

«Πρόκειται για μια καθοριστική χρονιά ανάπτυξης για τη Wyndham Hotels & Resorts στην Ιταλία, με κινητήριο δύναμη τη συνεχιζόμενη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μας μέσω της συνεργασίας μας με την All In Italia Hotels & Resorts. Με την αυξανόμενη ζήτηση για ουσιαστικά και βιωματικά ταξίδια, το Wyndham Garden Conegliano είναι ιδανικά τοποθετημένο για να προσελκύσει αυτό το κοινό που ολοένα και αυξάνεται. Βρίσκεται στην καρδιά της οινοπαραγωγικής περιοχής του Τρεβίζο και αναμένεται να ενισχύσει την επισκεψιμότητα σε τοπικά οινοποιεία, πολιτιστικά μνημεία και ιστορικά αξιοθέατα».

Το Wyndham Garden Conegliano βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, όχι μόνο για την εξερεύνηση της πόλης του Κονελιάνο και των βόρειων οινοπαραγωγικών περιοχών της Ιταλίας, αλλά και των γύρω τουριστικών προορισμών, όπως είναι οι Δολομίτες και η Βενετία. Ο Δρόμος του Προσέκο βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο, ενώ πρόκειται για την πρώτη επίσημη διαδρομή κρασιού της χώρας, μια γραφική πορεία που διασχίζει τα πιο όμορφα μέρη της περιοχής και δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαύσουν ξεναγήσεις σε αμπελώνες, γευσιγνωσίες και τοπική κουζίνα, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Τα 51 δωμάτια του ξενοδοχείου έχουν ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί. Διαθέτουν σύγχρονη επίπλωση, προϊόντα περιποίησης υψηλής ποιότητας, μενού μαξιλαριών, room service και μίνι ψυγεία.

Προσφέροντας φρέσκα, γρήγορα και υψηλής ποιότητας πιάτα, το self-service εστιατόριο Nice & Vice του ξενοδοχείου σερβίρει μία μεγάλη ποικιλία από ιταλικές και διεθνείς αγαπημένες γεύσεις, όπως φρέσκες πίτσες και σάντουιτς, καθώς και καφέ Starbucks. Το Garden Lounge Bar προσφέρει πλούσιο πρωινό σε στυλ continental μπουφέ και το βράδυ μετατρέπεται σε ένα ζεστό, ατμοσφαιρικό μπαρ, όπου οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν μετά από μια ημέρα εξερεύνησης.

Ιδανικό τόσο για επαγγελματικά ταξίδια, όσο και για αναψυχή, το ξενοδοχείο διαθέτει 70 τ.μ. χώρου εκδηλώσεων καθώς και αίθουσα συσκέψεων με χωρητικότητα έως 50 ατόμων. Η ομάδα διοργάνωσης εκδηλώσεων του ξενοδοχείου προσφέρει οπτικοακουστική υποστήριξη, υπηρεσίες catering, πακέτα για τον μήνα του μέλιτος και ανταγωνιστικές τιμές για ομάδες κάθε μεγέθους. Σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από τον σιδηροδρομικό και τον σταθμό λεωφορείων της πόλης και μόλις μισή ώρα από το αεροδρόμιο Treviso TFS, το Wyndham Garden Conegliano εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση για τους επισκέπτες.

Το ξενοδοχείο είναι επίσης pet-friendly και διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, καθώς και δωρεάν χώρο στάθμευσης.

Ο κ. Alberto Reggidori, CEO της All In Italia Hotels & Resorts, ανέφερε τα εξής:

«Στην τρίτη μας συνεργασία με τη Wyndham Hotels & Resorts, δημιουργήσαμε έναν παραδοσιακό αλλά εκσυγχρονισμένο προορισμό, όπου η ψυχή του Βένετο αντικατοπτρίζεται σε κάθε εμπειρία. Από τους κυματιστούς αμπελώνες έως τη διαχρονική γοητεία του Τρεβίζο, οι επισκέπτες καλούνται να απολαύσουν την ομορφιά, τον πολιτισμό και τη ζεστασιά που χαρακτηρίζουν αυτή την περιοχή. Η Wyndham μοιράζεται την αφοσίωσή μας στην αυθεντική φιλοξενία και μαζί χτίζουμε πάνω σε αυτή τη δυναμική για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ανάπτυξη σε όλη την Ιταλία».

Το 2020, η Wyndham Hotels & Resorts ανακοίνωσε μη αποκλειστική συμφωνία ανάπτυξης ξενοδοχείων με την All In Italia Hotels & Resorts. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η εταιρεία έχει πλέον ανοίξει τρία ξενοδοχεία: Τα Wyndham Garden Conegliano, Dolce by Wyndham Siracusa Monasteri Golf & Spa και Wyndham Garden Florence.

Τα ξενοδοχεία του brand Wyndham Garden σε όλο τον κόσμο, συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης Wyndham Rewards®.

Περισσότερες πληροφορίες στο WyndhamRewards.com.

Περισσότερες πληροφορίες για το Wyndham Garden Conegliano: www.wyndhamhotels.com.