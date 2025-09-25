Νέο μεγάλο «τσεκούρι» σε θέσεις εργασίας ετοιμάζει η Bosch

Η Bosch θα περικόψει «πολύ περισσότερες» θέσεις εργασίας από τις 9.000 που είχε ανακοινώσει προηγουμένως, σύμφωνα με τη Handelsblatt.
Συγκεκριμένα ο διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού, Στέφαν Γκρος, έκανε λόγο για «πενταψήφια» μείωση προσωπικού, αφού νωρίτερα υποστήριξε ότι η εταιρεία θα πρέπει να κάνει τεράστια οικονομία, εξοικονομώντας 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, λόγω της κρίσης στην αυτοκινητοβιομηχανία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι η Bosch μείωσε τις θέσεις εργασίας της κατά 11.600, σε 230.000.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ