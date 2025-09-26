#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Χαιδεμένος: Συρρικνώθηκαν οι ζημιές στο εξάμηνο

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων για το εξάμηνο ανήλθαν στα €406.185 έναντι €112.499 για το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:16

Η ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εξαμήνου.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα € 9.314.704 έναντι € 9.793.595 σημειώνοντας μείωση 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η μείωση του κύκλου εργασιών της εταιρίας για το διάστημα 01/ 01/ 2025- 30/ 06/ 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 ,οφείλεται στο γεγονός ότι για το συγκεκριμένο διάστημα υπήρξε μείωση των εκτυπώσεων για υπάρχοντες πελάτες.

Τα μικτά κέρδη της εταιρίας για το διάστημα 01/ 01 /2025- 30/ 06/ 2025 ανήλθαν σε € 1.449.872 έναντι € 1.114.475 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 .

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων για το διάστημα 01/ 01 /2025- 30/ 06/ 2025 ανήλθαν σε € 406.185 έναντι € 112.499 για το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε ζημίες ποσού € (194.776) για το διάστημα 01 01 2025 30 06 2025 έναντι ζημιών € (503.826) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 .

Τα αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρίας για το διάστημα 01/ 01 /2025- 30/ 06/ 2025 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € (191.587) έναντι ζημιών € (488.154) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 .

