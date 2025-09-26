Flexopack: Στα €5,14 εκατ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου της Flexopack στην διάρκεια του Α’ Εξαμήνου της χρήσης 2025 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 82,435 εκατ. ευρώ, έναντι 76,682 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 7,50% και ο εταιρικός σε 63,260 εκατ. ευρώ, έναντι 59,428 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 6,45%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 13,097 εκατ. ευρώ, έναντι 9,181 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42,65% και σε εταιρικό επίπεδο σε 9,059 εκατ. ευρώ έναντι 8,871 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,12%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 6,359 εκατ. ευρώ, έναντι 7,383 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 13,86% και για την Εταιρεία σε 3,564 εκατ. ευρώ έναντι 7,412 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 51,92%. Η εν λόγω μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κυρίως από την υποτίμηση του δολαρίου ΗΠΑ (USD) και του δολαρίου Αυστραλίας (AUD) έναντι του Ευρώ.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 5,141 εκατ. ευρώ, έναντι 5,622 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,56% και για την Εταιρεία σε 2,642 εκατ. ευρώ, έναντι 5,735 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 53,93%.