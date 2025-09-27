#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ποια τουριστική επένδυση στη Μήλο πήρε «πράσινο φως»

Τo project προβλέπει την ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου δυναμικότητας 94 κλινών στο νησί των Κυκλάδων. Προβλέπεται επένδυση συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Ποια τουριστική επένδυση στη Μήλο πήρε «πράσινο φως»

Δημοσιεύθηκε: 27 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:03

Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή της βρίσκεται η επένδυση που σχεδιάζει η ΜΗΛΟΣ Collection Ξενοδοχειακή Α.Ε. στη Μήλο, καθώς προ ημερών εξασφάλισε τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Όπως αναφέρεται, μάλιστα, στη σχετική απόφαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της ΜΠΕ του έργου, «σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της γνωμοδότησης του Τμήματος Υποδομών και Περιβάλλοντος Μήλου».

Το project, που θα αναπτυχθεί στην περιοχή Προβατάς, προβλέπει την ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων και δυναμικότητας 94 κλινών με υδάτινο περιβάλλοντα χώρο.

Το υπό αδειοδότηση έργο, που αντιστοιχεί σε επένδυση 5 εκατ. ευρώ περίπου, θα αποτελείται, βάσει σχεδιασμού, από 8 κτίρια με συνολικά 31 χώρους φιλοξενίας (18 δίκλινα, 4 τρίκλινα, 8 πεντάκλινες βίλες, 1 βίλα με 6 κλίνες), οι περισσότεροι εκ των οποίων θα διαθέτουν αυτόνομη πισίνα.

Σημειώνεται ότι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο Χρήστος Οικονομόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο της Μήλου είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για το συγκεκριμένο εγχείρημα, εκφράζοντας, μεταξύ άλλων, επιφυλάξεις σχετικά με τη συμβατότητα της επένδυσης με το περιβάλλον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Optimum Hospitality: Ανέλαβε το management τεσσάρων ξενοδοχείων και μιας ιαματικής πηγής

Αύγουστος «στασιμότητας» για τα ξενοδοχεία της Αττικής

Τουρισμός: Κερασάκι στην τούρτα των ρεκόρ… το δίμηνο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος

Leonardo Hotels: 20% έκπτωση για όλες τις κρατήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο