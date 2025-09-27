Ποια τουριστική επένδυση στη Μήλο πήρε «πράσινο φως»

Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή της βρίσκεται η επένδυση που σχεδιάζει η ΜΗΛΟΣ Collection Ξενοδοχειακή Α.Ε. στη Μήλο, καθώς προ ημερών εξασφάλισε τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Όπως αναφέρεται, μάλιστα, στη σχετική απόφαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της ΜΠΕ του έργου, «σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της γνωμοδότησης του Τμήματος Υποδομών και Περιβάλλοντος Μήλου».

Το project, που θα αναπτυχθεί στην περιοχή Προβατάς, προβλέπει την ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων και δυναμικότητας 94 κλινών με υδάτινο περιβάλλοντα χώρο.

Το υπό αδειοδότηση έργο, που αντιστοιχεί σε επένδυση 5 εκατ. ευρώ περίπου, θα αποτελείται, βάσει σχεδιασμού, από 8 κτίρια με συνολικά 31 χώρους φιλοξενίας (18 δίκλινα, 4 τρίκλινα, 8 πεντάκλινες βίλες, 1 βίλα με 6 κλίνες), οι περισσότεροι εκ των οποίων θα διαθέτουν αυτόνομη πισίνα.

Σημειώνεται ότι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο Χρήστος Οικονομόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο της Μήλου είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για το συγκεκριμένο εγχείρημα, εκφράζοντας, μεταξύ άλλων, επιφυλάξεις σχετικά με τη συμβατότητα της επένδυσης με το περιβάλλον.