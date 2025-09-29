Καθαρά κέρδη 8,7 εκατ. ευρώ για την Intracom Holdings

Τα οικονομικά μεγέθη πρώτου εξαμήνου παρουσίασε η Intracom Holdings. Στη σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι μέσα σε αυτό το διάστημα ολοκληρώθηκε η είσοδος του Ομίλου στον ασφαλιστικό κλάδο, μέσω της εξαγοράς της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής καθώς και των μεσιτικών εταιρειών ΝΑΚ INSURANCE BROKERS Μ.Α.Ε. και ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε από την ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, κίνηση στρατηγική που διευρύνει το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου και αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυροποίηση των μεγεθών του.

Σημαντικά κερδοφόρα είναι η μητρική Εταιρεία με € 8,7 εκατ. καθαρών κερδών και ενισχυμένα διαθέσιμα. Σε συνέχεια μάλιστα και της πρόσφατης ρευστοποίησης του ποσοστού της στην AKTOR έναντι € 74,8 εκατ. τα διαθέσιμά της ενισχύονται. Σταθερά κερδοφόρος και ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS, καταγράφει πλέον και λειτουργική κερδοφορία από τις δραστηριότητές του, πέραν των σημαντικών υπεραξιών.

Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) Ομίλου : € 10,8 εκατ.

Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) Μητρικής : € 11,2 εκατ.

Καθαρά κέρδη (ΕΑΤ) Ομίλου : € 6,4 εκατ. (από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

Καθαρά κέρδη (ΕΑΤ) Μητρικής : € 8,7 εκατ.

Σύνολο Διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία: € 137,9 εκατ.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Σωκράτης Κόκκαλης, ανέφερε: «Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα σύνθετο εγχείρημα, την είσοδό μας σε μια νέα αγορά, το οποίο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Στο Α’ εξάμηνο του 2025, για πρώτη φορά, ο Όμιλος INTRACOM ενσωματώνει στα οικονομικά του μεγέθη τα αποτελέσματα της ασφαλιστικής δραστηριότητας.

Ταυτόχρονα, στρατηγικά έργα του Ομίλου –με κυριότερο το project VORIA– έχουν εισέλθει σε φάση ωρίμανσης, ενώ προχωρούν δυναμικά και τα επενδυτικά μας σχέδια στον τομέα του real estate. Με αυτό το διευρυμένο οπλοστάσιο, την περαιτέρω ενίσχυση ρευστότητας και το δυναμικό χαρτοφυλάκιό μας, εστιάζουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την Εταιρεία και στη διαρκή απόδοση για τους μετόχους μας.».

