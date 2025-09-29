#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΤΕΡ: Ανάληψη έργου σε ξενοδοχείο στην Ερμιόνη ύψους €26,5 εκατ.

Με την προσθήκη του παραπάνω έργου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της ΕΚΤΕΡ ανέρχεται πλέον στο επίπεδο των 123 εκατ. ευρώ.

ΕΚΤΕΡ: Ανάληψη έργου σε ξενοδοχείο στην Ερμιόνη ύψους €26,5 εκατ.

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:56

Την ανάληψη έργου σε σχέση με την ανέγερση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων «INFINITY, SIX SENSES PORTΟ HELI» στην Ερμιόνη, ενός υπερπολυτελούς σύνθετου τουριστικού καταλύματος που θα αναβαθμίσει τον τουριστικό χάρτη της Πελοποννήσου, ανακοίνωσε η ΕΚΤΕΡ

Όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή της η εισηγμένη, ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου ανέρχεται σε 26,5 εκατ. ευρώ, με προβλεπόμενη ημερομηνία αποπεράτωσης την 21/11/2026.

«Διαθέτοντας εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε κτιριακά έργα και μεγάλης κλίμακας τουριστικά έργα, με έμφαση στην καινοτομία, στην λειτουργικότητα και στην βιωσιμότητα, η εταιρεία ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με ακόμα ένα σημαντικό ιδιωτικό έργο, το οποίο μεταξύ άλλων θα φέρει πιστοποίηση LEED Gold», επισημαίνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Με την προσθήκη του παραπάνω έργου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της ΕΚΤΕΡ  ανέρχεται πλέον στο επίπεδο των 123 εκατ. ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΕΡ: Αλλαγές στα μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων λόγω μερίσματος

Φρένο του δήμου Πάρου στην τουριστική επένδυση της ΕΚΤΕΡ

Στρατηγική συμφωνία των BEST WESTERN γραφείων Ελλάδας και Ιταλίας

Ποια τουριστική επένδυση στη Μήλο πήρε «πράσινο φως»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο