ΕΚΤΕΡ: Ανάληψη έργου σε ξενοδοχείο στην Ερμιόνη ύψους €26,5 εκατ.

Την ανάληψη έργου σε σχέση με την ανέγερση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων «INFINITY, SIX SENSES PORTΟ HELI» στην Ερμιόνη, ενός υπερπολυτελούς σύνθετου τουριστικού καταλύματος που θα αναβαθμίσει τον τουριστικό χάρτη της Πελοποννήσου, ανακοίνωσε η ΕΚΤΕΡ.

Όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή της η εισηγμένη, ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου ανέρχεται σε 26,5 εκατ. ευρώ, με προβλεπόμενη ημερομηνία αποπεράτωσης την 21/11/2026.

«Διαθέτοντας εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε κτιριακά έργα και μεγάλης κλίμακας τουριστικά έργα, με έμφαση στην καινοτομία, στην λειτουργικότητα και στην βιωσιμότητα, η εταιρεία ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με ακόμα ένα σημαντικό ιδιωτικό έργο, το οποίο μεταξύ άλλων θα φέρει πιστοποίηση LEED Gold», επισημαίνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Με την προσθήκη του παραπάνω έργου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της ΕΚΤΕΡ ανέρχεται πλέον στο επίπεδο των 123 εκατ. ευρώ.