Σε θετική καθαρή θέση επέστρεψε η Μπήτρος

Μετά από περίοδο πολλών ετών, η Μπήτρος Συμμετοχών είδε και πάλι τα ίδια κεφάλαιά της να επιστρέφουν σε θετικό έδαφος και μάλιστα με βάση τα στοιχεία της 30ής Ιουνίου του 2025 να διαμορφώνονται στα +14,35 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στα όσα ακολούθησαν τη συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώθηκε δικαστικά στις αρχές της φετινής χρονιάς. Συγκεκριμένα:

• Η εισηγμένη κατέβαλε 3,7 εκατ. (πώληση ακινήτου και φωτοβολταϊκού πάρκου) και με τον τρόπο αυτό κουρεύτηκαν 18,4 εκατ. ευρώ στη θυγατρική Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος.

• Κουρεύτηκαν επίσης 121,5 εκατ. στην Μπήτρος Μεταλλουργική και θα διαγραφούν επιπλέον 2,94 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι ο όμιλος θα καταβάλει στους πιστωτές 33,6 εκατ. ευρώ έως τον προσεχή Ιούνιο (θα επιδιωχθεί να αντληθούν μέσα από τις πωλήσεις των ακινήτων σε Ασπρόπυργο και Σίνδο).

Μετά και από αυτές τις κινήσεις, σε θετικό έδαφος πέρασαν τα ίδια κεφάλαια τόσο των δύο θυγατρικών που προαναφέρθηκαν όσο και της μητρικής Μπήτρος Συμμετοχών.

Έτσι, στις λογιστικές καταστάσεις του πρώτου φετινού εξαμήνου, η εισηγμένη παρουσιάζει κύκλο εργασιών 3,2 εκατ. ευρώ (από 2,6 εκατ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα), ελαφρά θετικό EBITDA, ιλιγγιώδη κέρδη λόγω των απομειώσεων δανεισμού και καθαρό χρέος 43,4 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί πως η Μπήτρος Συμμετοχών κατέχει και το 25% της εισηγμένης εταιρείας ΣΙΔΜΑ.

Η διοίκηση της εισηγμένης προτίθεται να ενημερώσει τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου σχετικά με την πορεία των εξαμηνιαίων οικονομικών της αποτελεσμάτων, ξεκινώντας ένα διάλογο σχετικά με το ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών στο ταμπλό του ΧΑ (ο τίτλος βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης).