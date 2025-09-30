Unibios: Ενισχυμένα τα οικονομικά μεγέθη το 1ο εξάμηνο του 2025

Αύξηση 10% κατέγραψαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου UNIBIOS το α΄ εξάμηνο του 2025, διαμορφούμενες σε 6,395 εκατ. ευρώ από 5,807 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 11% με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται σε 40,2%, έναντι 40% της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2025, ο όμιλος ολοκλήρωσε την πώληση μέρους του ακινήτου του στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου με αποτέλεσμα ένα έκτακτο κέρδος 1,07 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του ομίλου στο α΄ εξάμηνο του 2025 συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 1,885 εκατ. ευρώ έναντι των κερδών 190.000 ευρώ κατά την προηγούμενη περίοδο. Εξαιρώντας τα έκτακτα αποτελέσματα και από τις δυο περιόδους, τα κέρδη προ φόρων ήταν 815.000 ευρώ, αυξημένα κατά 224.000 ευρώ σε σχέση με τις 591.000 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,389 εκατ. ευρώ έναντι 24.000 ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2024.

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά το α΄ εξάμηνο του 2025, το EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε σε 2,285 εκατ. ευρώ έναντι των 892.000 ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Νερού.

Η WATERA International SA είναι κατά 100% θυγατρική της Unibios Συμμετοχών, και μέσω της Watera Ελλάς ΑΒΕΕ, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Η Watera Ελλάς ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων στην Ελλάδα. Επίσης, μέσω των άλλων θυγατρικών της εταιρειών, η Watera International δραστηριοποιείται με επιτυχία, εκτός από την Ελλάδα, στην Τσεχία, Βουλγαρία και Ιταλία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Τον Ιούλιο του 2025, στον ,όμιλο Wateraεντάχθηκε η Γαλλική εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Growth του Παρισιού, Osmosun της οποίας η Unibios απέκτησε το 65% του μετοχικού κεφαλαίου.

H Osmosun δραστηριοποιείται στην αγορά της επεξεργασίας νερού και ειδικά του σχεδιασμού και διάθεσης αφαλατώσεων χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος.