Ο Γλάρος του Σκλαβενίτη επενδύει 100 εκατ. στα έτοιμα γεύματα

Ο όμιλος Γλάρος, που συμπληρώνει δύο δεκαετίες δραστηριοτήτων στρέφει το βλέμμα του σε μια νέα αγορά, αυτή των έτοιμων γευμάτων. Με την ίδρυση της Αύρα ΜΑΕ και την επένδυση ύψους 100 εκατ. ευρώ στη Μαγούλα Αττικής, ο Γλάρος προγραμματίζει τη δημιουργία του μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής έτοιμων γευμάτων στην Ευρώπη. Η μονάδα, που αναμένεται να λειτουργήσει τον Ιούνιο του 2026, θα έχει δυναμικότητα 250.000 μερίδων την ημέρα και θα απασχολεί περίπου 300 εργαζομένους.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί το πιο επόμενο βήμα στη στρατηγική διαφοροποίησης του ομίλου, ο οποίος ξεκίνησε το 2004 ως χαρτοποιία στα Οινόφυτα και πλέον δραστηριοποιείται σε τρεις βιομηχανικούς κλάδους, χαρτικά, προϊόντα ζύμης και κρέας, το σύνολο της παραγωγής των οποίων απορροφάται σχεδόν το σύνολο της από τα καταστήματα του ομίλου Σκλβαβενίτης,

Η ιστορία του Γλάρου ξεκινά το 2004, όταν ο αείμνηστος Σπύρος Σκλαβενίτης ίδρυσε τη Γλάρος ΑΒΕΕ. Η κίνηση αυτή απαντούσε στο κενό που δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση της ιστορικής Softex, η οποία είχε εξαγοραστεί από ξένα συμφέροντα και μετέφερε την παραγωγή στην Ιταλία. Ο Γλάρος προσέφερε τότε χαρτικά, απασχολώντας πρώην εργαζομένους της Softex.

Στα πρώτα βήματά της, η “ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ” απασχολούσε 15 Εργαζομένους, στεγαζόταν σε εγκαταστάσεις 3.600 τ.μ., παρήγε ετησίως 454.000 κιβώτια χαρτικών προϊόντων (χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντιλα) και είχε πωλήσεις ύψους 4 εκατ. ευρώ. Σήμερα, απασχολεί 81 Εργαζομένους, διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 13.000 τ.μ., παράγει 4.000.000 κιβώτια ετησίως και οι πωλήσεις αγγίζουν τα 71,5 εκατ. ευρώ.

Η επέκταση σε τρόφιμα ξεκίνησε το 2011 με την εξαγορά της Baker Master ΑΒΕΕ, παραγωγού προϊόντων ζύμης, και συνεχίστηκε το 2016 με την ίδρυση της Meat House ΜΑΕ, μονάδας παραγωγής και εμπορίας κρέατος.

Πέρυσι ο όμιλος εμφάνισε συνολικά έσοδα περίπου 142 εκατ. ευρώ. Ανά δραστηριότητα η Γλάρος ΑΒΕΕ (χαρτικά) εμφάνισε πωλήσεις 71,9 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη 12,584 εκατ. ευρώ (περιθώριο 17,5%). Παρά τη σταθερότητα του τζίρου, τα περιθώρια υποχώρησαν λόγω αυξημένου κόστους.

Η Meat House ΜΑΕ (κρέας) πέτυχε σημαντική αύξηση πωλήσεων στα 41,028 εκατ. ευρώ (+26%), με χαμηλή καθαρή κερδοφορία 731 χιλ. ευρώ (1,8%). Ενώ η Baker Master ΑΒΕΕ (ζύμη), εμφάνισε έσοδα 28,190 εκατ. ευρώ, με καθαρά κέρδη 973 χιλ. ευρώ (3,5%), από 846.000 ευρώ το 2023. Η εικόνα δείχνει έναν όμιλο που διατηρεί ισχυρή βάση στα χαρτικά, ενισχύεται σε τρόφιμα αλλά κινείται με περιορισμένα περιθώρια κέρδους στις νέες δραστηριότητες.

Η νέα επένδυση στην Αύρα ΜΑΕ αναμένεται να αναδιαμορφώσει το επιχειρηματικό προφίλ του ομίλου. Ήδη έχζει αρχίσει τις εργασίες για την ανέγερση του μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής έτοιμων γευμάτων στην Ευρώπη.

Το νέο εργοστάσιο, το οποίο βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής, θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής έως και 250.000 μερίδων την ημέρα, οι οποίες θα διανέμονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα απασχολεί περίπου 300 Εργαζομένους, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος της θα καλυφθεί με ίδια κεφάλαια. Η λειτουργία του εργοστασίου αναμένεται να αρχίσει τον Ιούνιο του 2026.