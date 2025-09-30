Βύθιση στα κέρδη της Λάμψα, πόσο χρεώνει σε Μεγάλη Βρετανία και King George

Οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2025 της Λάμψα ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των €57.020 χιλ. έναντι € 56.122 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 2%.

Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση, ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας (Ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετανία» και «King George») ανήλθε σε €37.993 χιλ. από € 36.651 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4%.

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η πληρότητα δωματίων στην αγορά ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας αυξήθηκε κατά 5,32% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024 διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 73,3% έναντι 69,6% το 2024. Επίσης, η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία αυξήθηκε κατά 1,2% έναντι του 2024, φτάνοντας τα € 247,45 έναντι € 244,63 το 2024.

Το περιθώριο μικτού κέρδους της Εταιρείας ανήλθε από κέρδος 45,14% το 2024 σε κέρδος 43,45% το 2025. Η μείωση των μικτών αποτελεσμάτων του Ομίλου, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους πωληθέντων. Πιο συγκεκριμένα οφείλεται στην επιβάρυνση με επιπλέον αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού € 1.428 χιλ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 καθώς και σε αύξηση των παροχών τρίτων ύψους € 1.506 χιλ., που σχετίζονται με την αυξημένη δραστηριότητα των ξενοδοχείων.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη € 13.353 χιλ. έναντι κερδών € 17.595 χιλ. το 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 24%. Αντίστοιχα, για τη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη € 10.033 χιλ. από κέρδη € 11.031 χιλ. το 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9%.

Τα Αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη € 7.452 χιλ., έναντι κερδών € 10.555 χιλ. της συγκριτικής περιόδου 2024. Στη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη € 5.855 χιλ., έναντι κερδών € 6.358 χιλ. της συγκριτικής περιόδου 2024.

Κατά την τρέχουσα περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2025, το Χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσιάζει μείωση κατά ποσό € 976 χιλ. και € 901 χιλ. αντίστοιχα. Η εν λόγω μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση του Περιθωρίου Επιτοκίου της Σύμβασης του Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας κατά 0,50 % καθώς και στην πτώση του Euribor.

Τα Χρηματοοικονομικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε ποσό € 1.365 χιλ. και € 386 χιλ. αντίστοιχα για την περίοδο 01.01-30.06.2025 (01.01-30.06.2024: € 1.615 χιλ. και € 628 χιλ. αντίστοιχα) και αφορούν κυρίως έσοδα από πιστωτικούς τόκους από τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις προθεσμιακές καταθέσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.

Τα Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη € 5.443 χιλ., έναντι κερδών € 9.074 χιλ. της συγκριτικής περιόδου 1.1 - 30.6.2024. Στη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη € 4.162 χιλ., έναντι κερδών € 5.273 χιλ. της συγκριτικής περιόδου 1.1 - 30.6.2024.

