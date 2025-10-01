Deloitte Ελλάδος: O Νίκος Κουτσογιάννης Finance Transformation Leader

H Deloitte Ελλάδος υποδέχεται στο στελεχιακό δυναμικό της τον Νίκο Κουτσογιάννη ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής του τμήματος Finance Transformation. Στον νέο του ρόλο, θα παρέχει υπηρεσίες αναβάθμισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών, ώστε η Οικονομική Διεύθυνση να εξελιχθεί σε ουσιαστικό σύμβουλο του επιχειρείν με στρατηγικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

Η Deloitte επενδύει στη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών Finance Transformation, στοχεύοντας η λειτουργία της Οικονομικής Διεύθυνσης να βασίζεται σε μοντέλα που συνδυάζουν καινοτομία, αποδοτικότητα και προληπτική στρατηγική διοίκηση, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αξίας σε κάθε στάδιο του επιχειρηματικού κύκλου.

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του Finance, ο Νίκος διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχίας στη χρηματοοικονομική διαχείριση, τις επενδύσεις και τους μεγάλους επιχειρηματικούς μετασχηματισμούς. Έχει διακριθεί για τη συμβολή του σε κρίσιμες στρατηγικές πρωτοβουλίες και αναγνωρίστηκε ως “CFO of the Year” το 2019 και το 2020 από το CFO Magazine.

Τα τελευταία χρόνια διετέλεσε Group CFO & COO σε Venture Capital Fund, διαχειριζόμενος περιουσιακά στοιχεία άνω των €250 εκατ. και περισσότερες από 23 εταιρείες σε πέντε χώρες. Καθοδήγησε τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, τη δομή συναλλαγών και τις σχέσεις με τράπεζες και δανειακά χαρτοφυλάκια.

Από το 2017 έως το 2023, ως Chief Financial Officer στον τραπεζικό κλάδο, ηγήθηκε πρωτοβουλιών και χρηματοοικονομικών μετασχηματισμών, επιβλέποντας αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, τιτλοποιήσεις και προγράμματα αναδιοργάνωσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχή ιδιωτικοποίηση της τράπεζας.

Νωρίτερα στην καριέρα του, κατείχε υψηλές θέσεις σε συμβουλευτικές και ελεγκτικές εταιρείες, διαχειριζόμενος μεγάλα έργα για κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και πολυεθνικές, αποκτώντας εξειδίκευση σε due diligence, τιτλοποιήσεις, εκδόσεις ευρωομολόγων και χρηματοοικονομικές αναδιαρθρώσεις.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοοικονομική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι επίσης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΣΟΕΛ) και μέλος του ACCA.

Ο κ. Νίκος Χριστοδούλου, Partner, Technology and Transformation Leader της Deloitte Ελλάδος με αφορμή την ένταξη του Νίκου Κουτσογιάννη στην Ομάδα του Finance Transformation, ανέφερε σχετικά:

«Καλωσορίζουμε τον Νίκο Κουτσογιάννη ως νέο Επικεφαλής του Finance Transformation. Με την τεχνογνωσία και την εμπειρία του θα συμβάλει καθοριστικά στη μετατροπή των χρηματοοικονομικών λειτουργιών των πελατών μας σε στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης, βοηθώντας τους να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας εποχής».