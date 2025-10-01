#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εως τα τέλη Οκτωβρίου η σύνδεση Βόλου - Σποράδων με το Μαντούδι από Seajets

Ανταποκρινόμενη σε συνεχή αιτήματα από κρατικούς φορείς, επαγγελματίες αλλά και μόνιμους κατοίκους, η SEAJETS θα συνεχίσει να εκτελεί δρομολόγια κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στη γραμμή:

Εως τα τέλη Οκτωβρίου η σύνδεση Βόλου - Σποράδων με το Μαντούδι από Seajets

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 15:16

Η SEAJETS ανακοινώνει την παράταση της σύνδεσης του Βόλου και των Σποράδων με το Μαντούδι Ευβοίας με το πλοίο SUPERSTAR έως το τέλος Οκτωβρίου.

Βόλος – Σκιάθος – Σκόπελος – Αλόννησος – Μαντούδι Ευβοίας (και επιστροφή).

 

