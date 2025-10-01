#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νέος επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου στην ΛΑΝΑΚΑΜ

Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στον ορισμό του κ. Χρήστου Χρονόπουλου ως νέου Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 19:20

Η ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προέβη κατά τη συνεδρίαση της 1ης Οκτωβρίου 2025 στην αντικατάσταση του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στον ορισμό του κ. Χρήστου Χρονόπουλου ως νέου Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του κ. Δημήτριου Σκουρβουλιανάκη, ο οποίος αποχώρησε από την θέση αυτή λόγω παραίτησης στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

