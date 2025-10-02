ΟΛΠ: Πρόσω ολοταχώς για νέα υψηλά η κρουαζιέρα

Προς την επίτευξη ενός ακόμη ρεκόρ οδεύει ο κλάδος της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά το 2026, με 950 προσεγγίσεις πλοίων να έχουν ήδη προγραμματιστεί για την επόμενη χρονιά έναντι 880 το 2025, σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2025.

Ο αριθμός των επιβατών που έχουν προσεγγίσει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας το α’ εξάμηνο ξεπέρασε τους 637 χιλιάδες, αυξημένος κατά 16% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ιδιαίτερης σημασίας είναι ο ενισχυμένος κατά 15,2% αριθμός των επιβατών homeporting, στις 362 χιλιάδες. Αντίστοιχα, ο αριθμός των διερχόμενων επιβατών ανήλθε σε 274 χιλιάδες, αυξημένος κατά 17,1% σε σχέση με τις 234 χιλιάδες του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των επιβατών κρουαζιέρας το 2024 ανήλθε σε 1,7 εκατ. περίπου, με τις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων να φτάνουν τις 810.

Το επενδυτικό πλάνο

Ως προς το επενδυτικό πλάνο του Οργανισμού, η διοίκηση ανέφερε ότι ανεβάζει ταχύτητα για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους των υποχρεωτικών επενδύσεων που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης με το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο περιλαμβάνει την επέκταση του τερματικού σταθμού κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά.

«Η αύξηση των επιβατών homeport δημιουργεί αυξημένες ανάγκες χώρου και υποδομής, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη επέκτασης των υποδομών για την εξυπηρέτηση της τρέχουσας και μελλοντικής ζήτησης που θα ωφελήσει πολλούς ελληνικούς προορισμούς, καθώς και τη Μεσόγειο συνολικά», αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του ΟΛΠ.

Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, οι υποχρεωτικές επενδύσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 293,8 εκατ. ευρώ για την πρώτη επενδυτική περίοδο και σε 56 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη επενδυτική περίοδο. Συνολικά μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους έχουν ολοκληρωθεί επενδύσεις ύψους 179 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 122,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,7% σε σχέση με τα 107,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Η μεταβολή αυτή προήλθε κυρίως από την άνοδο των εσόδων στον τομέα εμπορευματοκιβωτίων, στον τομέα της κρουαζιέρας, καθώς και του ανταλλάγματος από την παραχώρηση των Προβλητών 2 & 3.

Στον αντίποδα, στους τομείς αυτοκινήτων, ναυπηγοεπισκευής και ακτοπλοΐας καταγράφηκε μείωση, με την πτώση στην ακτοπλοΐα να αποδίδεται από τη διοίκηση του Οργανισμού στη μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% που ισχύει από τον Μάιο του 2025.