Τριπλή διάκριση για την ΟΛΠ ΑΕ στα Compliance Awards

Δύο χρυσά και ένα χάλκινο βραβείο απέσπασε η εταιρεία, με την Έλλη Βλαχάκου, στέλεχος της μονάδας κανονιστικής συμμόρφωσης, να συμπεριλαμβάνεται επίσης στη λίστα «20 under 40» για το 2025. Σε ποιες κατηγορίες ξεχώρισε.

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 13:58

Η ΟΛΠ Α.Ε. διακρίθηκε με τα τρία παρακάτω βραβεία στα Compliance Awards 2025, στο πλαίσιο του θεσμού που διοργανώνουν η Boussias Events και ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος:

  • Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Best Compliance Team in Port Services Sector”
  • Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Most Impactful Social Initiative”
  • Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία “Best Compliance Management”

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ιδιαίτερη διάκριση αποτελεί και η συμπερίληψη της Έλλης Βλαχάκου, στελέχους της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας, στη λίστα "20 under 40” για το 2025, αναγνωρίζοντας τη συμβολή νέων στελεχών στον τομέα της Συμμόρφωσης.

Τα Compliance Awards αποσκοπούν στην αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας, της καινοτομίας και των καλών πρακτικών στον κλάδο της Συμμόρφωσης, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της στην ανάπτυξη των εταιρειών, στην επιτυχή εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και στη βελτιστοποίηση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος.

