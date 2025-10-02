Alfa Wood: Συνεργασία με ΔΥΠΑ για νέα ειδικότητα στην Επαγγελματική Σχολή της Λάρισας

Ο Όμιλος ALFA WOOD GROUP, η μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου στην Ελλάδα και μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη, προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την ίδρυση νέας ειδικότητας στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Λάρισας. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας και την ενίσχυση της απασχόλησης στον βιομηχανικό κλάδο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, δημιουργείται η ειδικότητα «Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών», με παράλληλη λειτουργία τμήματος στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στα Γρεβενά. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής, εξασφαλίζοντας άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και αρχικές αποδοχές από 1.500€ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Βασίλης Αδαμόπουλος, και η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, κα. Γιάννα Χορμόβα, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας που επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο φορέων να επενδύσουν στη νέα γενιά επαγγελματιών και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας.

Από Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 23:59, θα υποβάλλονται αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης «Τεχνίτης Βιομηχανίας Ξύλου». Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € καθαρά ανά ώρα κατάρτισης και θα καλυφθούν με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω email: [email protected] ή δια ζώσης στο ΚΔΒΜ Λάρισας της ΔΥΠΑ (Ερμογένους 10, Λάρισα, ΤΚ 41447, τηλ.: 2410 564690).