Mevaco: Τρεις νέες συμβάσεις με Intracom Defense, προϋπολογισμός 14,48 εκατ. δολ

Η «MEVACO A.E.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι προέβη στην κατάρτιση τριών (3) νέων συμφωνιών με την Εταιρεία «INTRACOM DEFENSE ΑΕ» για την κατασκευή, εντός των υπερσύγχρονων παραγωγικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, των μεταλλικών μερών αμυντικών συστημάτων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Οι υπογραφείσες σχετικές συμβάσεις συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 14,48 εκατ. USD και εκτιμώμενης διαρκείας υλοποίησης 24 περίπου μηνών, αποτελούν συνέχεια αντίστοιχων συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και εκτελεσθεί με απόλυτη επιτυχία μεταξύ της Εταιρείας και της «INTRACOM DEFENSE ΑΕ».

Στρατηγικό στόχο της Εταιρείας αποτελεί η συνεπής και συστηματική ενίσχυση της παρουσίας της στην διεθνή αγορά αμυντικών συστημάτων, η οποία, ενόψει και των προσφάτων διεθνών εξελίξεων, παρουσιάζει ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τους εμπλεκόμενους στον συγκεκριμένο κλάδο.