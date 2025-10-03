#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Lidl Hellas: Νέες μόνιμες μειώσεις τιμών σε 60 επιπλέον προϊόντα

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη μειώσει τις τιμές σε περισσότερα από 500 προϊόντα τον τελευταίο χρόνο, ενώ έχει διατηρήσει σταθερές τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα.

Lidl Hellas: Νέες μόνιμες μειώσεις τιμών σε 60 επιπλέον προϊόντα

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 16:50

Με σταθερό προσανατολισμό στην ουσιαστική στήριξη της ελληνικής οικογένειας, η Lidl Ελλάς ανακοίνωσε ότι έχει ήδη μειώσει τις τιμές σε περισσότερα από 500 προϊόντα τον τελευταίο χρόνο, ενώ έχει διατηρήσει σταθερές τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Lidl Ελλάς προχώρησε σε νέες, μόνιμες μειώσεις τιμών σε 60 επιπλέον προϊόντα, προσφέροντας ουσιαστική ανακούφιση στους καταναλωτές και ενισχύοντας την αγοραστική τους δύναμη.

Παράλληλα, η εφαρμογή Lidl Plus συνεχίζει να προσφέρει αποκλειστικές προσφορές και έξυπνες ιδέες για οικονομικά γεύματα, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν περισσότερα με λιγότερα.

Ενδεικτικά, στα καταστήματά της, οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν αγαπημένα προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές:

• ΓΑΛΠΟ Φρέσκο Γάλα 3,5% & 1,5%: μόνο 0,99€

• ΓΑΛΠΟ Τυροκομείο Λευκό Τυρί: μόνο 4,95€/κιλό

• ΓΑΛΠΟ Γιαούρτι Αγελάδος 2% (3x200g): μόνο 1,39€

«Στη Lidl Ελλάς, ακούμε τις ανάγκες των πελατών μας και ανταποκρινόμαστε με πράξεις. Οι μόνιμες μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα είναι δέσμευση απέναντι στην ελληνική οικογένεια. Θέλουμε να είμαστε δίπλα στους καταναλωτές, προσφέροντας καθημερινά αξία, ποιότητα και σιγουριά. Για εμάς, η τιμή έχει σημασία, αλλά η εμπιστοσύνη έχει ακόμη μεγαλύτερη.», δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Lidl: Αυθαίρετο το πρόστιμο, προχωράμε σε νομικές ενέργειες

Σκλαβενίτης: Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου

Πιο φτηνά σιτηρά και ζάχαρη, αλλά το κρέας καίει

Νέα λειτουργία οnline παρακολούθησης αποθεμάτων από τη Lidl Ελλάς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο