Lidl Hellas: Νέες μόνιμες μειώσεις τιμών σε 60 επιπλέον προϊόντα

Με σταθερό προσανατολισμό στην ουσιαστική στήριξη της ελληνικής οικογένειας, η Lidl Ελλάς ανακοίνωσε ότι έχει ήδη μειώσει τις τιμές σε περισσότερα από 500 προϊόντα τον τελευταίο χρόνο, ενώ έχει διατηρήσει σταθερές τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Lidl Ελλάς προχώρησε σε νέες, μόνιμες μειώσεις τιμών σε 60 επιπλέον προϊόντα, προσφέροντας ουσιαστική ανακούφιση στους καταναλωτές και ενισχύοντας την αγοραστική τους δύναμη.

Παράλληλα, η εφαρμογή Lidl Plus συνεχίζει να προσφέρει αποκλειστικές προσφορές και έξυπνες ιδέες για οικονομικά γεύματα, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν περισσότερα με λιγότερα.

Ενδεικτικά, στα καταστήματά της, οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν αγαπημένα προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές:

• ΓΑΛΠΟ Φρέσκο Γάλα 3,5% & 1,5%: μόνο 0,99€

• ΓΑΛΠΟ Τυροκομείο Λευκό Τυρί: μόνο 4,95€/κιλό

• ΓΑΛΠΟ Γιαούρτι Αγελάδος 2% (3x200g): μόνο 1,39€

«Στη Lidl Ελλάς, ακούμε τις ανάγκες των πελατών μας και ανταποκρινόμαστε με πράξεις. Οι μόνιμες μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα είναι δέσμευση απέναντι στην ελληνική οικογένεια. Θέλουμε να είμαστε δίπλα στους καταναλωτές, προσφέροντας καθημερινά αξία, ποιότητα και σιγουριά. Για εμάς, η τιμή έχει σημασία, αλλά η εμπιστοσύνη έχει ακόμη μεγαλύτερη.», δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.