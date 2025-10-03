Η Vodafone στη μάχη του σούπερ μάρκετ με έκπτωση 10%

Την ώρα που καταρτίζεται ο κατάλογος με τους 1.000 κωδικούς, στους οποίους θα υπάρξει μείωση τιμής, μετά τη συμφωνία σούπερ μάρκετ προμηθευτών και Υπουργείου Ανάπτυξης και ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος προαναγγέλλει νέους εντατικούς ελέγχους, η αγορά δεν μένει ακίνητη.

Αντιθέτως, στην πλειοδοσία του ποιος είναι φθηνότερος και στέκεται στο πλευρό του νοικοκυριού, εκτός από την Πολιτεία, τους προμηθευτές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν μπει τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομών.

Πριν από λίγη ώρα, η Vodafone έκανε γνωστό με μήνυμα ότι σε συνεργασία με την efood, δίνει στους συνδρομητές της έκπτωση 10% στις παραγγελίες σούπερ μάρκετ με πληρωμή μέσω κάρτας ή PayPal, έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025. «O κωδικός σου για το efood είναι …και ισχύει … Με το Vodafone Thank You έχεις 10% έκπτωση στα σούπερ μάρκετ μέσω efood για παραγγελία μέσω κάρτας ή paypal», λέει το μήνυμα.

Πρόκειται για μια προσφορά που μπορεί να αξιοποιηθεί μία φορά κάθε 10 ημέρες, με τον κωδικό να ισχύει για τρεις ημέρες. Η προσφορά ισχύει για παραγγελίες στο efood.gr ή στο application του efood και η χρέωση ανά κωδικό/SMS (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) είναι 0,20 ευρώ.

Στον αντίποδα, η Lidl Ελλάς, που πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στο στόχαστρο του Υπουργείο Ανάπτυξης, επιχειρεί να επαναφέρει τη συζήτηση στο καθαρά εμπορικό πεδίο. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, τις τελευταίες εβδομάδες, η Lidl Ελλάς προχώρησε σε νέες, μόνιμες μειώσεις τιμών σε 60 επιπλέον προϊόντα. Ενώ σημειώνει, στην ίδια ανακοίνωση, ότι έχει ήδη μειώσει τις τιμές σε περισσότερα από 500 προϊόντα τον τελευταίο χρόνο, ενώ έχει διατηρήσει σταθερές τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα.

Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση, σύμφωνα με τη NielsenIQ, ο συνολικός τζίρος των σούπερ μάρκετ στο 8μηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025 έφτασε τα 10,445 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Σε επίπεδο εννεαμήνου η κατανάλωση, σύμφωνα με πηγές από την αγορά, έχει καταγράψει αύξηση 5% σε όγκο, επιβεβαιώνοντας ότι το καλάθι του σούπερ μάρκετ παραμένει ισχυρό βαρόμετρο.