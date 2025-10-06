#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΔΑΑ: Αυξημένη κίνηση 6,7% στο ενεάμηνο

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 26,19 εκ. επιβάτες. Ανοδικά τα μεγέθη και τον Σεπτέμβριο.

ΔΑΑ: Αυξημένη κίνηση 6,7% στο ενεάμηνο

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 10:14

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε 3,48 εκατ., αυξημένη κατά 5,4% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 2,6% και 6,6% αντίστοιχα.

Συνολικά, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 26,19 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,2% και 8,5% αντίστοιχα

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 219.297, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,6% σε σχέση με το 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,0%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 8,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

