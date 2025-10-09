Σαράντης-My Market: Συνεχίζει και φέτος το PassPantou-Skills for Wheels

Ο Όμιλος Σαράντη και η ελληνική αλυσίδα σούπερ-μάρκετ My market συνεχίζουν και φέτος την επιτυχημένη κοινή τους Πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης PassPantou – Skills for Wheels, η οποία έχει ήδη συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας ατόμων με κινητική αναπηρία.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η δράση πραγματοποιείται από 8 έως 21 Οκτωβρίου, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην προσβασιμότητα, αλλά και στην ανεξαρτησία. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με κινητική αναπηρία μέσα από βιωματική εκπαίδευση και ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ζήσουν με περισσότερη αυτοπεποίθηση στην καθημερινότητά τους.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, την πρωτοβουλία υποστηρίζουν ο παραολυμπιονίκης Μάκης Καλαράς και ο οργανισμός RUSH OUT, που προσφέρουν την πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία τους στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων.

Χάρη στη χρηματοδότηση του Ομίλου Σαράντη και των My market, το πρόγραμμα θα δώσει φέτος τη δυνατότητα σε δέκα συνανθρώπους μας να εκπαιδευτούν σε πρακτικές αυτοεξυπηρέτησης, υπό την καθοδήγηση του Μάκη Καλαρά και της εξειδικευμένης ομάδας του.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 8–21 Οκτωβρίου, οι καταναλωτές μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά στην πρωτοβουλία, αγοράζοντας προϊόντα του Ομίλου Σαράντη από τα καταστήματα My market. Μέρος των εσόδων από τις αγορές αυτές θα διατεθεί για τη συνέχιση της εκπαίδευσης ατόμων με κινητική αναπηρία, προσφέροντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για μια πιο ανεξάρτητη και ισότιμη ζωή.

Η συνεργασία του Ομίλου Σαράντη και των My market με τον Μάκη Καλαρά και τον οργανισμό RUSH OUT αποδεικνύει τη σταθερή δέσμευση των δύο εταιρειών να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία, όχι μόνο μέσα από την οικονομική υποστήριξη, αλλά και μέσα από δράσεις που ενδυναμώνουν την καθημερινότητά τους και ενισχύουν την ανεξαρτησία τους.