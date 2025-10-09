#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

CrediaBank: Παραιτήθηκε από το ΔΣ ο Νικόλαος Μπάκος

Ο κ. Μπάκος προέκρινε την παραίτησή του λόγω των βεβαρημένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

CrediaBank: Παραιτήθηκε από το ΔΣ ο Νικόλαος Μπάκος

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 18:24

Η CrediaBank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έλαβε γνώση της επιστολής παραίτησης του κ. Νικολάου Μπάκου από Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Μπάκος προέκρινε την παραίτησή του λόγω των βεβαρημένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων, που δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της νέας αναπτυξιακής πορείας στην οποία έχει εισέλθει η Τράπεζα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μνημόνιο Συνεργασίας της CrediaBank με Περιφέρεια & Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας

CrediaBank: Στηρίζει ημερίδα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης

Προσθήκες στη διοικητική ομάδα της Vodafone Ελλάδας

CrediaBank: Ολοκλήρωσε συνθετική τιτλοποίηση ενήμερων δανείων 0,5 δισ. ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο