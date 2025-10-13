Mevaco: Παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Ιωάννης Μπρούτζος

Η «MEVACO ΑΕ.» γνωστοποιεί ότι ο κ. Ιωάννης Μπρούτζος παραιτήθηκε ένεκα προσωπικών λόγων από το αξίωμα και την ιδιότητα του μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού που πραγματοποιήθηκε την 13.10.2025 έκανε αποδεκτή την ως άνω παραίτηση του κ. Ιωάννη Μπρούτζου, αποφάσισε τη μη αντικατάστασή του και την συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εννεαμελή (9μελή) σύνθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 2 του ν.4548/2018 και τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 23 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, και ειδικότερα η 9μελής πλέον σύνθεση αυτού έχει ως ακολούθως:

1) Δημήτριος Κωστόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

2) Βασιλική Κωστοπούλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

3) Σπυρίδων Δελένδας, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

4) Αντώνιος Ρούσσος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

5) Δημήτριος Αντωνίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

6) Παναγιώτης Τρουμπούνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

7) Γεώργιος Βαγγέλας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

8) Ιουλία Καρβούνη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

9) Μαρία Γρατσία, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).