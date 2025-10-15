«Ομάδα CSR της Χρονιάς» ο όμιλος Ηρακλής

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αναδείχθηκε για δεύτερη χρονιά ως «Ομάδα CSR της Χρονιάς» στα Hellenic Responsible Business Awards 2025, αποσπώντας τη χρυσή διάκριση στην ομώνυμη κατηγορία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η σημαντική αυτή διάκριση συνοδεύτηκε από ακόμη ένα Gold Βραβείο στην κατηγορία “Κατασκευές” για την καμπάνια «ΜΑΘΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΣΩΣΤΑ», η οποία ενισχύει την περιβαλλοντική συνείδηση και προάγει υπεύθυνες συνήθειες ανακύκλωσης μέσα από καινοτόμες δράσεις επικοινωνίας.

Κάθε μία από τις παραπάνω διακρίσεις αποτελεί επιστέγασμα μιας διαχρονικής και συστηματικής προσπάθειας, κατά την οποία οι άνθρωποι του Ομίλου σχεδιάζουν και υλοποιούν με συνέπεια ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων ESG που αγκαλιάζει το περιβάλλον, την κοινωνία και τους ανθρώπους. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, περιβαλλοντικά προγράμματα, ενέργειες εθελοντισμού και συμμετοχικές καμπάνιες ενημέρωσης, συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Με αφορμή τη βράβευση, η Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε:

«Η διάκριση ως “Ομάδα CSR της Χρονιάς” είναι ιδιαίτερα τιμητική και αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια όλων των ανθρώπων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. Με όραμα, πάθος και πίστη στις αξίες μας, δίνουμε καθημερινά τον καλύτερό μας εαυτό για να αφήνουμε ένα ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα και να ενδυναμώνουμε τη συμβολή της εταιρείας μας στην κοινωνία».

Τα Hellenic Responsible Business Awards, που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια παρουσίας, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς επιβράβευσης της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας επιχειρήσεις που επενδύουν συστηματικά σε δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικής προσφοράς και υπεύθυνης λειτουργίας.