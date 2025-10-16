Fitch: Η Ελλάδα με σταθερή ανάπτυξη και συνεχή μείωση του χρέους

Η Fitch Ratings διατηρεί την αξιολόγηση της Ελλάδας στο BBB- με θετικό outlook, επιβεβαιώνοντας την εικόνα σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας. Όπως σημειώνεται από τους αναλυτές της Fitch, η χώρα συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακή δημοσιονομική βελτίωση και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση χρέους μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών κρατών με επενδυτική βαθμίδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fitch, το ΑΕΠ αυξάνεται με ρυθμό 2,3% το 2024 και 2025, υπερβαίνοντας την ανάπτυξη της Ευρωζώνης. Η επίδοση αυτή στηρίζεται στη διατηρούμενη δυναμική των επενδύσεων, στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης και στη συνεχιζόμενη άνθηση του τουρισμού. Για τα έτη 2026 και 2027 η ανάπτυξη παραμένει σταθερά άνω του 2%, ένδειξη ανθεκτικότητας σε ένα περιβάλλον περιορισμένης ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

Η δημοσιονομική εικόνα έχει μεταβληθεί ριζικά: από έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ το 2023, η Ελλάδα εμφάνισε πλεόνασμα 1,3% το 2024 και προβλέπεται να διατηρήσει θετικό ισοζύγιο και τα επόμενα έτη (0,7% το 2025, 0,6% το 2026, 0,3% το 2027).

Οι επιδόσεις αυτές υπερβαίνουν σημαντικά τον μέσο όρο της κατηγορίας «BBB», όπου το έλλειμμα προσεγγίζει το 3,7%.

Η Fitch τονίζει ότι η χώρα επιτυγχάνει την ταχύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην Ευρώπη: από 161,9% του ΑΕΠ το 2023, σε 153,6% το 2024 και 146,5% το 2025, με περαιτέρω πτώση στο 133,3% το 2027. Παρότι ο δείκτης παραμένει υψηλός, η καθοδική του πορεία, σε συνδυασμό με ταμειακά διαθέσιμα ίσα με 16% του ΑΕΠ, διασφαλίζει ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και σταθερό προφίλ εξυπηρέτησης χρέους.

Αδύναμο σημείο παραμένει το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο σταθεροποιείται γύρω στο -6,9% του ΑΕΠ την περίοδο 2025-2027. Ωστόσο, η Fitch εκτιμά ότι η αυξημένη ροή ξένων άμεσων επενδύσεων μειώνει τις εξωτερικές ευπάθειες και στηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Συνολικά, ο οίκος επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει εδραιώσει τη δημοσιονομική αξιοπιστία και τη θεσμική σταθερότητα της οικονομίας της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση του χρέους και βελτιωθεί η αναπτυξιακή δυναμική.