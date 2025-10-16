United-Nova: Απορρίφθηκε η προσφυγή Solak στην Ολλανδία

Δικαιώθηκε η πλευρά της BC Partners στη διαμάχη με την πλευρά του πρώην επικεφαλής της United Group καθώς Ολλανδικό δικαστήριο απέρριψε επί της αρχής την προσφυγή Solak παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες της νομικής του ομάδας.

Μετά από την εξέλιξη αυτή η United Group εξέδωσε ανακοίνωση:

Καλωσορίζουμε την απόφαση της Επιτροπής Επιχειρήσεων (Enterprise Chamber) να απορρίψει αυτή την αίτηση. Η απόφαση επιβεβαιώνει κάτι που ήταν ξεκάθαρο εξαρχής: ποτέ δεν επρόκειτο για μια γνήσια διαμάχη διακυβέρνησης, αλλά για ακόμη μια από μια μακριά σειρά παρεμβάσεων που οργανώθηκαν από τον κ. Šolak για δικό του όφελος. Έχοντας χάσει την επιρροή και τα έσοδά του, ο κ. Šolak επιχείρησε να δημιουργήσει μια «κρίση» δική του κατασκευής. Το Δικαστήριο πλέον διαπίστωσε την αλήθεια.

Από την αρχή έχουμε τονίσει ότι η αίτηση ήταν λανθασμένη. Τα ζητήματα που εγέρθηκαν – η απομάκρυνση του κ. Šolak ως συμβούλου, η μη ανανέωση της σύμβασής του και η διευθέτηση του Ειδικού Μπόνους του – ήταν αποφάσεις που ελήφθησαν από την holding του Λουξεμβούργου, Summer Parent S.a r.L., και όχι στην United Group B.V. Το Enterprise Chamber δεν ήταν ποτέ το κατάλληλο όργανο, και αυτή η διαδικασία έχει σπαταλήσει σημαντικό χρόνο και προσπάθεια.

Η United Group λειτουργεί αποτελεσματικά υπό τη νέα ηγεσία, με θεσμοθετημένες δομές διακυβέρνησης, ένα μεταβατικό Εκτελεστικό Συμβούλιο, σαφείς γραμμές αναφοράς και εποπτεία, που απουσίαζαν κατά την ηγεσία του κ. Šolak. Ο Όμιλος παραμένει επικεντρωμένος στη σωστή διαχείριση των επιχειρήσεων και στην δημιουργία αξίας σε όλους τους ενδιαφερόμενους – χωρίς τις παρεμβάσεις και τις αποσπάσεις που προέκυπταν από την προσωπική εκστρατεία ενός μετόχου.