Flexopack: Άσκηση 74.400 δικαιωμάτων στο stock option plan

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan) της Flexopack, το οποίο θεσπίσθηκε δυνάμει της από 10.07.2023 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτέλεση της από 16.06.2023 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κλήθηκαν τα στελέχη της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίσθηκαν δυνάμει της από 14.07.2023 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, να υποβάλουν, μέχρι την 30.09.2025, δήλωση πρόθεσης άσκησης δικαιωμάτων που συνολικά αντιστοιχούν σε 75.400 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τον όρο 7.2 του Προγράμματος, από τον συνολικό αριθμό των 75.400 δικαιωμάτων του Προγράμματος, 1.000 δικαιώματα κατέστησαν ανενεργά.

Κατόπιν εξασκήσεως 74.400 δικαιωμάτων του Προγράμματος με τιμή άσκησης 3,00 Ευρώ, καταβλήθηκε από τους δικαιούχους το συνολικό ποσό των 223.200,00 Ευρώ σε τηρούμενο επ’ ονόματι της Εταιρείας τραπεζικό λογαριασμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στην έκδοση 74.400 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς επίσης και στη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018.