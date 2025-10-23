Μια πρόσληψη αποκαλύπτει τα σχέδια Σκλαβενίτη στο εξωτερικό

Μετά την Κύπρο, όπου η παρουσία εκεί προέκυψε από την απόκτηση των δραστηριοτήτων του πρώην Μαρινόπουλου, ο Σκλαβενίτης έχει στρέψει εδώ πάνω από ενάμιση χρόνο το βλέμμα του στο εξωτερικό, με την Πολωνία, όπως έχει αποκαλύψει ήδη από τον Μάρτιο του 2024 το Euro2day.gr, να βρίσκεται πιο κοντά από κάθε άλλη ευρωπαϊκή αγορά στα σχέδια του.

Την κατεύθυνση αυτή επιβεβαιώνει και η ενίσχυση της διοικητικής ομάδας, από τον περασμένο Μάιο, με τον διορισμό του Νίκου Τσακαλάκη στη θέση του Managing Director Global Operations.

Ένα στέλεχος με πολυετή εμπειρία σε πολυεθνικά περιβάλλοντα, που κινείται και διαμένει μεταξύ Βαρσοβίας και Κύπρου, και φέρνει μαζί του ένα ισχυρό διεθνές βιογραφικό από την Reckitt, τη Beiersdorf και την Coca-Cola HBC.

Η πρόσληψή του από τον Σκλαβενίτη δείχνει καθαρά πως ο όμιλος μπαίνει σε φάση προετοιμασίας για το επόμενο μεγάλο του βήμα, τη διεθνή εξάπλωση.

Το «σκανάρισμα» της αγοράς της Πολωνίας, -σ.σ. ας σημειωθεί δεν έχει κλειδώσει η επέκταση- σύμφωνα με όσα αναφέρουν πηγές με γνώση στο Euro2day.gr, δεν είναι τυχαίο. Στη χώρα των 38 εκατομμυρίων καταναλωτών η αγορά των FMCG’s αποτιμάται, σύμφωνα με τη statista, πάνω από 65 δισ. ευρώ.

Παρά την έντονη παρουσία discounters όπως η Biedronka (Jerónimo Martins) και η Lidl, η αγορά παραμένει ελκυστική για νέους παίκτες που μπορούν να προσφέρουν διαφοροποιημένη εμπειρία αναφέρουν διεθνείς μελέτες.

Πέρυσι η μέση κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη ήταν πάνω από 12.500 ευρώ, η οποία είναι 33% χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές περιφερειακές διαφορές, με τη Βαρσοβία να ηγείται με σχεδόν 18.800 ευρώ ανά άτομο.

Αυτή η απόκλιση, με βάση τη Statista, αντικατοπτρίζεται στο τοπίο του λιανικού εμπορίου, καθώς το πολεοδομικό συγκρότημα της Βαρσοβίας κατείχε το 2023 τη μεγαλύτερη αγορά λιανικής στην Πολωνία, προσφέροντας 2,4 εκατομμύρια τ.μ. ακαθάριστης μισθώσιμης επιφάνειας.

Σε ό,τι αφορά την εντός έδρας δραστηριότητα του ομίλου και συγκεκριμένα το πρόστιμο που ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην αλυσίδα, πηγές με γνώση αναφέρουν στο Euro2day.gr, ό,τι ο φάκελος για την προσφυγή κατά του προστίμου έχει ήδη συνταχθεί και η κατάθεση θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες αν όχι ώρες.