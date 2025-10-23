#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ανδρομέδα: Στα 7,33 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από το scrip dividend

Την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Ανδρομέδα: Στα 7,33 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από το scrip dividend

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 10:10

H Εταιρεία «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 09.09.2025 συνεδρίασή του όρισε ότι η τιμή διάθεσης των ανωτέρω νέων μετοχών θα ισούται με το μέσο όρο των πέντε πρώτων ημερησίων βάσει όγκου σταθμισμένων τιμών μετοχής (VWAP) εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων (δηλαδή από 16.10.2025 έως και 22.10.2025), μειωμένης κατά ποσοστό 1% (ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάση όγκου τιμή της μετοχής για το χρονικό διάστημα 16.10.2025 - 22.10.2025, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 7,33 Ευρώ.

