Motor Oil: Στη θυγατρική Ireon Investments το 60% της Automotive Solutions

Η Ireon ως αγοράστρια συνάπτει ιδιωτικό συμφωνητικό με την NRG για την απόκτηση 13.134 μετοχών της Automative Solutions έναντι 6,3 εκατ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 15:01

Η Motor Oil με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο ενημερώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 24ης Οκτωβρίου 2025, παρείχε ειδική άδεια προκειμένου η θυγατρική της με την επωνυμία IREON INVESTMENTS LTD να προβεί σε απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία NRG SUPPLY AND TRADING, επίσης θυγατρική της Εταιρείας, ποσοστού 60% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία AUTOMOTIVE SOLUTIONS.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έδωσε την έγκρισή του προκειμένου η IREON, ως αγοράστρια, να συνάψει Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας Μετοχών με την NRG, ως πωλήτρια, για την απόκτηση 13.134 ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της AUTOMOTIVE SOLUTIONS έναντι τιμήματος €6.300.000,00. Οι εν λόγω 13.134 ονομαστικές μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 60% του μετοχικού κεφαλαίου της AUTOMOTIVE SOLUTIONS.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 έως και 101 του Νόμου 4548/2018, (α) η Εταιρεία και η NRG είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της NRG, και (β) η Εταιρεία και η IREON είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της IREON.

Η απόφαση για τη χορήγηση της ως άνω ειδικής άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελήφθη βάσει της από 2 Οκτωβρίου 2025 έκθεσης αξιολόγησης των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας «Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ», η οποία, με βάση τη διενεργηθείσα εργασία της όπως περιγράφεται στην Έκθεση Αξιολόγησης και η οποία αφορά την αποτίμηση του 60% των μετοχών εκδόσεως της AUTOMOTIVE SOLUTIONS και την επισκόπηση των οικονομικής φύσης όρων του σχεδίου του SPA που τέθηκε υπ’ όψιν της, συμπέρανε ότι, η Συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη και δεν αναμένεται να βλάψει τα συμφέροντα της Εταιρείας, των μετόχων μειοψηφίας και τα μη συνδεδεμένα μέρη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 101 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018.

Η έκθεση αξιολόγησης της «Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ» είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες / Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις / 2025.

Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την πραγματοποίηση της Συναλλαγής και μεταβίβασης των 13.134 μετοχών εκδόσεως της AUTOMOTIVE SOLUTIONS ισχύει για έξι (6) μήνες.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 και 3 του Νόμου 4548/2018.

