Metlen: Νέες αγορές μετοχών ύψους 1,22 εκατ. ευρώ από Ευάγγελο Μυτιληναίο

Ο ισχυρός άντρας της Metlen απέκτησε την Τρίτη μέσω LSE 30.000 μετοχές της εισηγμένης. Είχε αγοράσει ακόμη 50.000 μετοχές τη Δευτέρα.

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 11:04

Σε νέες αγορές μετοχών της Metlen αξίας άνω των 1,22 εκατ. ευρώ προχώρησε ο επικεφαλής της εισηγμένης, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε 30.000 μετοχές στην τιμή των 40,8977 ευρώ, με την αξία της συναλλαγής να διαμορφώνεται στα 1,226 εκατ. ευρώ. 

Οι αγορές έλαβαν χώρα στο LSE στις 28 Οκτωβρίου. 

Ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε τη Δευτέρα ακόμη 50.000 μετοχές της εταιρείας, εναντι 2,11 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι ο τίτλος είχε δεχτεί πιέσεις τις τελευταίες συνεδριάσεις, καταγράφοντας απώλειες άνω του 12% τις τελευταίες 30 ημέρες, λόγω θέσεων short που έχουν ανοίξει στη μετοχή τα hedge funds Millennium Capital και Marshall Wace. 

Η μετοχή κατέγραψε ευρεία άνοδο εχθές μετά και την ανακοίνωση για τις αγορές από τον κ. Μυτιληναίο, ενώ σήμερα υποχωρεί οριακά στα 42,92 ευρώ. 

Θυμίζεται ότι ο κ. Μυτιληναίος έχει προχωρήσει σε αγορά μετοχών της εισηγμένης και στις 26 Σεπτεμβρίου, αποκτώντας 15.000 τίτλους έναντι 708.112,5 ευρώ (σε εύρος 37,1 έως 47,3 ευρώ). 

  

