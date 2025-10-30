Metlen: Νέες αγορές μετοχών ύψους 1,22 εκατ. ευρώ από Ευάγγελο Μυτιληναίο

Σε νέες αγορές μετοχών της Metlen αξίας άνω των 1,22 εκατ. ευρώ προχώρησε ο επικεφαλής της εισηγμένης, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε 30.000 μετοχές στην τιμή των 40,8977 ευρώ, με την αξία της συναλλαγής να διαμορφώνεται στα 1,226 εκατ. ευρώ.

Οι αγορές έλαβαν χώρα στο LSE στις 28 Οκτωβρίου.

Ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε τη Δευτέρα ακόμη 50.000 μετοχές της εταιρείας, εναντι 2,11 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο τίτλος είχε δεχτεί πιέσεις τις τελευταίες συνεδριάσεις, καταγράφοντας απώλειες άνω του 12% τις τελευταίες 30 ημέρες, λόγω θέσεων short που έχουν ανοίξει στη μετοχή τα hedge funds Millennium Capital και Marshall Wace.

Η μετοχή κατέγραψε ευρεία άνοδο εχθές μετά και την ανακοίνωση για τις αγορές από τον κ. Μυτιληναίο, ενώ σήμερα υποχωρεί οριακά στα 42,92 ευρώ.

Θυμίζεται ότι ο κ. Μυτιληναίος έχει προχωρήσει σε αγορά μετοχών της εισηγμένης και στις 26 Σεπτεμβρίου, αποκτώντας 15.000 τίτλους έναντι 708.112,5 ευρώ (σε εύρος 37,1 έως 47,3 ευρώ).