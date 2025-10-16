Μetlen: «Σορτάρισμα» της μετοχής και με φήμες για Μυτιληναίο

Ως κακόγουστο αστείο αντιμετώπισαν τις φήμες που κυκλοφόρησαν για αποχώρηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου υψηλά στην ιεραρχία στελέχη του ομίλου αλλά και στελέχη της αγοράς, καθώς δεν έχουν καμία βάση. Υποστηρίζουν όμως εκείνους που ασκούν το τελευταίο διάστημα πίεση στη μετοχή ακόμη και σορτάροντάς την.

Οι φήμες για επικείμενη αποχώρηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου διαψεύδονται κι από τα ίδια τα γεγονότα. Ο επικεφαλής της METLEN όχι μόνο παραμένει στη θέση του, αλλά έχει συνδέσει το μέλλον του με την εταιρεία μέσω της σύμβασης που υπέγραψε πριν λίγους μήνες, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση τον περασμένο Ιούνιο.

Η αμοιβή του πλέον εξαρτάται από τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας, με ένα πρόγραμμα επιβράβευσης που βασίζεται στην αύξηση της κεφαλαιοποίησης και όχι σε παραδοσιακά bonus.

Όσοι γνωρίζουν άλλωστε την επιχειρηματική πορεία του Μυτιληναίου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε έμπειρο στέλεχος της αγοράς, αντιλαμβάνονται πως μια προσωρινή αναποδιά, μετά την απόλυτα επιτυχημένη εισαγωγή στο LSE και στον δείκτη FTSE-100, το μόνο αποτέλεσμα που έχει είναι να τον ενεργοποιήσει ακόμη περισσότερο στην υλοποίηση των μεγάλων επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας.