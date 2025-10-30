Helleniq Energy: Μπαράζ βραβεύσεων για τον «Ετήσιο Απολογισμό 2024»

Σημαντικές οι φετινές διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς για τον Ετήσιο Απολογισμό της HELLENiQ ENERGY για το 2024, ο οποίος κατέκτησε 11 βραβεία ως «Καλύτερος Ετήσιος Απολογισμός», καθώς και 8 διακρίσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο «Ετήσιος Απολογισμός 2024 – Empowering Tomorrow» της HELLENiQ ENERGY παρουσιάζει τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Ομίλου για το έτος 2024, καθώς και την προσήλωση στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προώθηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σημειώνεται ότι, απέσπασε διακρίσεις σε όλους τους διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχε.

Πιο συγκεκριμένα:

STEVIE® International Business Awards® (IBA), Βιρτζίνια - ΗΠΑ, Αύγουστος 2025

Συμμετείχαν εταιρείες και οργανισμοί από 78 χώρες και περιοχές, με περισσότερες από 3.800 υποψηφιότητες σχεδόν από κάθε κλάδο, σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών. Η HELLENiQ ENERGY, τιμήθηκε με:

“Gold Award”, Best Annual Report - Publicly-Held Corporations.

ARC AWARDS INTERNATIONAL, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, Αύγουστος 2025

Στα ARC 2025 έλαβαν μέρος εταιρείες και οργανισμοί από 28 χώρες, με ~1.550 συμμετοχές. Η HELLENiQ ENERGY βραβεύτηκε και στις 4 κατηγορίες που συμμετείχε, λαμβάνοντας:

“Gold Award – Traditional Annual Report: Energy”

“Gold Award – Interior Design: Energy”

“Silver Award – Interactive Annual Report: Energy”

“Silver Award – Cover/Home Page: Energy”

LACP - 2024 Vision Awards, Annual Report Competition, Φλόριντα - ΗΠΑ, Αύγουστος 2025

Το 2025, ο διαγωνισμός “2024 Vision Awards Annual Report Competition” του οργανισμού “The League of American Communications Professionals (LACP)”, συγκέντρωσε πάνω από 1.000 συμμετοχές από 21 χώρες και 4 ηπείρους, οι οποίες εκπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα εταιρειών και οργανισμών από διάφορους κλάδους και μεγέθη.

Η HELLENiQ ENERGY συμμετείχε και διακρίθηκε με τα εξής βραβεία:

“Platinum Award – Online / Digital Report Competition: Energy – Oil, Gas & Consumable Fuels”

“Gold Award – Annual Report Competition: Energy – Oil, Gas & Consumable Fuels”

Ranking at #16 among all industries reviewed at EMEA region for both Annual Report Competition and Online / Digital Report Competition

Worldwide Top Ranking among all industries: 76, for both Annual Report Competition and Online / Digital Report Competition

Best in-House Report - Gold in the EMEA region for both Annual Report Competition and Online / Digital Report Competition

Technical Achievement Award - for overall excellence in the art and method of annual report communications, for both Annual Report Competition and Online / Digital Report Competition

GALAXY AWARDS, Νέα Υόρκη - ΗΠΑ, Σεπτέμβριος 2025

Στα Galaxy Awards 2025 έλαβαν μέρος εταιρείες και οργανισμοί από 13 χώρες, με περισσότερες από 430 συμμετοχές. Η HELLENiQ ENERGY βραβεύτηκε και στις 2 κατηγορίες που συμμετείχε:

“Gold Award – Online Annual Report: Energy”

“Silver Award – Annual Report, Print Version: Energy”

IADA “The International Annual Report Design Awards”, Λονδίνο, Αγγλία, Σεπτέμβριος 2025

Συμμετείχαν ~200 εταιρείες και οργανισμοί από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, καθώς και από την Αμερική. Η HELLENiQ ENERGY τιμήθηκε με:

“Gold Award” Annual Report, Online version, Overall Presentation

“Silver Award” Annual Report, PDF version, Overall Presentation

Πατήστε εδώ για να δείτε τον έντυπο Ετήσιο Απολογισμό 2024

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ψηφιακό Ετήσιο Απολογισμό 2024