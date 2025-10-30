Μυτιληναίος: Η Ευρώπη έχει χάσει τη θέση της στο τραπέζι των μεγάλων δυνάμεων

Την απαισιοδοξία του για το ενεργειακό κόστος τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα εξέφρασε από το βήμα του συνεδρίου της «Ναυτεμπορικής» ο επικεφαλής της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, θυμίζοντας ότι σε απόλυτες τιμές, το ρεύμα για τα νοικοκυριά είναι φθηνό, αλλά για τη βιομηχανία πανάκριβο.

Στο μείζον θέμα της μείωσης του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, ο κ. Μυτιληναίος είπε ότι κατά τη χθεσινή εκδήλωση στο Πεντάγωνο, έθεσε ξανά το θέμα στον πρωθυπουργό, παίρνοντας από εκείνον τη δέσμευση ότι «πολύ σύντομα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα έχουμε ανακοινώσεις», ενώ επανέλαβε ότι η ενεργειακή ακρίβεια υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Στο ευρύτερο θέμα, αυτό της θέσης της Ευρώπης στο νέο γεωπολιτικό παιχνίδι -ζήτημα που συνδέεται ευθέως με το ενεργειακό-, ο κ. Μυτιληναίος μετέφερε τον βαθύ του προβληματισμό για το γεγονός ότι η Γηραιά Ηπειρος «έχει χάσει τη θέση της στο τραπέζι των μεγάλων δυνάμεων».

«Συχνά επισκέπτομαι τις Βρυξέλλες. Το συναίσθημα που με διακατέχει φεύγοντας από αυτές τις συσκέψεις, είναι η θλίψη, καθώς η ΕΕ έχει μείνει εντελώς απέξω από αυτό το νέο γεωπολιτικό παιχνίδι. Βλέπετε εταιρείες και κλάδους που κάποτε ήταν παγκόσμιοι πρωταθλητές, όπως η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, να κάνουν προσπάθειες επιβίωσης. Για παράδειγμα, η Porsche εγκαταλείπει το σχέδιο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, γιατί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα αντίστοιχα κινεζικά μοντέλα», ανέφερε ο επικεφαλής της Μetlen.

Στις σχέσεις της Ευρώπης με τις ΗΠΑ, επανέλαβε τον προβληματισμό του για το σκέλος της συμφωνίας για τους δασμούς, που αφορά τη δέσμευση της ΕΕ για αγοράσει μέσα στην επόμενη 3ετία αμερικανικά ενεργειακά προϊόντα, αξίας 250 δισ. δολαρίων. «Είναι εξαιρετικά αμφίβολο κατά πόσο η ΕΕ θα μπορέσει να πείσει τις εταιρείες να αγοράσουν αμερικανικό αέριο. Είμαστε κι εμείς εισαγωγείς αμερικανικού αερίου -οι μεγαλύτεροι στην ευρύτερη περιοχή μας-, αλλά δεν θα αφήσουμε την πρόεδρο της Κομισιόν να καθορίσει τους όρους αυτών των συμφωνιών», σημείωσε.

Ανάγκη για νέο ευρωπαϊκό οικοδόμημα

Σχετικά με το σημερινό ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ο κ. Μυτιληναίος στάθηκε στην ανάγκη για εκ βάθρων αλλαγές, λέγοντας ότι κτίσθηκε με έναν τρόπο που εξυπηρετούσε την Ευρώπη των προηγούμενων δεκαετιών. «Τώρα αυτό δεν εξυπηρετεί πλέον τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών, παρά μόνο κάποιες μικρές αλλά ισχυρές ομάδες που ασκούν πίεση στα κέντρα αποφάσεων. Εξ ου και βλέπουμε να εκλέγονται ακραία κόμματα και ακραίες φωνές στο Ευρωκοινοβούλιο», όπως είπε, μιλώντας για την κραυγαλέα απουσία ευρωπαίων ηγετών.

Έκανε αναφορά στην περίπτωση της Γαλλίας και στον πρόεδρο Μακρόν, «ο οποίος έχει σήμερα πλήρη απονομιμοποίηση», στη Γερμανία όπου ο καγκελάριος Μερτς απειλείται ευθέως από το AFD, αλλά και στα προβλήματα σταθερότητας που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

«Και επειδή η ιστορία αλλάζει, ας κρατήσουμε το γεγονός ότι η Γερμανία επανεξοπλίζεται συστηματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κυβερνησιμότητα στην Ελλάδα

Στην περίπτωση της Ελλάδας, αναφέρθηκε στα όσα είπε προ ημερών ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ότι η χώρα είναι «μη διακυβερνήσιμη», παραπέμποντας στα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων και στα στοιχεία που δείχνουν ότι τα ποσοστά δεν βγάζουν κυβέρνηση. «Οι ξένοι μέτοχοί μας παρακολουθούν τις εξελίξεις. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχω απάντηση», όπως είπε, τονίζοντας πάντως ότι σε γενικές γραμμές η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση απ' ό,τι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εθνική ασφάλεια

Στο μείζον θέμα της εθνικής ασφάλειας, κινούμενος στο ίδιο μήκος των όσων είπε χθες στο Πεντάγωνο, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως παρότι είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, «στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις».

«Στην Ουκρανία, οι Δυτικοί προσέτρεξαν γιατί χρησιμοποιούν τους Ουκρανούς ως ασπίδα για να μη δουν τους Ρώσους στο σπίτι τους. Και έχουν βάλει τα παιδιά της Ουκρανίας να σκοτώνονται σε έναν ατελέσφορο πόλεμο που συνεχίζεται. Στην Ελλάδα, στο κακό σενάριο, θα πρέπει να βασιστούμε αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις», σημείωσε.