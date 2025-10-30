Η ελληνική φιλοξενία πρωταγωνίστησε στην έκθεση HOST MILANO 2025

Με 22 επιχειρήσεις και με την υποστήριξη της Enterprise Greece, συμμετείχε η Ελλάδα στη HOST MILANO 2025, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις για την εστίαση και τη φιλοξενία, που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Enterprise Greece, οι ελληνικές εταιρείες ξεχώρισαν για τον επαγγελματισμό, τη δημιουργικότητα και την εξωστρέφειά τους, αναδεικνύοντας τη δυναμική του ελληνικού design και τη γόνιμη σύνδεση παράδοσης και καινοτομίας που χαρακτηρίζει το σύγχρονο επιχειρείν της χώρας.

Σημειώνεται πως η HOST MILANO πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες του χώρου της φιλοξενίας και της εστίασης, προσφέροντας μια μοναδική πλατφόρμα συνεργασιών, δικτύωσης και παρουσίασης καινοτόμων λύσεων. Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε πάνω από 2.000 εκθέτες από 56 χώρες και περισσότερους από 700 hosted buyers από 75 χώρες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση της HOST MILANO ως κορυφαίου διεθνούς κόμβου για τον χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας.

Αναφερόμενος στη φετινή παρουσία της Ελλάδας, ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, τόνισε: «Η εθνική αντιπροσωπεία που οργανώθηκε από την Enterprise Greece στη φετινή HOST MILANO αναδεικνύει τη δυναμική και την ποιότητα του ελληνικού κλάδου επαγγελματικού εξοπλισμού και φιλοξενίας, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της βιομηχανίας και συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και του τουρισμού.

Οι Έλληνες συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από τη συμμετοχή στην έκθεση, που συνοδεύτηκε από ουσιαστικές εμπορικές επαφές και σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας. Η ισχυρή παρουσία μας επιβεβαιώνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνιστούν επάξια σε διεθνές επίπεδο. Στόχος μας είναι να ενισχύουμε διαρκώς την εξωστρέφεια του κλάδου, προωθώντας την καινοτομία και τη συνεργασία και ανοίγοντας νέους δρόμους διεθνούς αναγνώρισης».

Η Φραντσέσκα Καβάλλο, head of Hospitality Exhibitions στη Fiera Milano, αναφέρθηκε στην διοργάνωση και εξήρε τη συμμετοχή της Ελλάδας λέγοντας: «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με τη μεγάλη επιτυχία της Host Milano 2025, η οποία για ακόμη μία φορά επιβεβαίωσε τη θέση της ως κορυφαίας παγκοσμίως έκθεσης για τους τομείς της φιλοξενίας και της HoReCa. Η φετινή διοργάνωση υποδέχθηκε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό επισκεπτών και εκθετών από ολόκληρο τον κόσμο, γεγονός που αντανακλά τη δύναμη, την καινοτομία και την ανθεκτικότητα του κλάδου μας. Ιδιαίτερα χαρήκαμε για τη δυναμική συμμετοχή της Ελλάδας τόσο σε επίπεδο εκθετών όσο και επαγγελματιών επισκεπτών και ευχαριστούμε θερμά όλους τους Έλληνες συμμετέχοντες για τη σημαντική τους συμβολή.

Μετά την επιτυχία της Host Milano, ανυπομονούμε για το επόμενο ορόσημο: τη Host Arabia. Εμπνευσμένη από την επιτυχία και τη διεθνή απήχηση της διοργάνωσης του Μιλάνου, η Host Arabia θα ενισχύσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε μια νέα, στρατηγικά σημαντική περιοχή. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αποτελέσει κομβικό σημείο συνάντησης για κορυφαίους επαγγελματίες από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτών και καλούμε θερμά τις ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε αυτό το νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο».

