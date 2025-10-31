ΟΛΘ: Η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ-ΤΕΚΑΛ προσωρινή ανάδοχος για τον Προβλήτα 6

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.»ανακοινώνει πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του καθόρισε την «Κοινοπραξία METKA ATE – ΤΕΚΑΛ ΑΕ» ως Προσωρινό Ανάδοχο για την κατασκευή του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής», το οποίο αποτελεί Υποχρεωτική Επένδυση σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΘ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη Σύμβαση Κατασκευαστικών Εργασιών. Θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση και υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι χάρη στην επέκταση του Προβλήτα 6, το λιμάνι θα μπορεί να εξυπηρετεί πλοία εμπορευματοκιβωτίων κύριων γραμμών (δυναμικότητας έως και 24.000 TEU). Έτσι, θα ενισχυθεί σημαντικά η εμπορική δραστηριότητα του λιμανιού, το οποίο θα καταστεί σημείο αναφοράς για τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.