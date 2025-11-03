Προμέρισμα 0,35 ευρώ μοιράζει η Motor Oil, στις 23/12 η αποκοπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε κατά τη συνεδρίασή του της 31ης Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος μικτού ποσού Ευρώ 0,35 ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος χρήσης 2025. Κατά την ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων, και έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

Αποκοπή δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025: Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025 (δηλαδή μετά την 19η Δεκεμβρίου 2025 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται).

Δικαιούχοι προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Δευτέρας, 29 Δεκεμβρίου 2025 (record date).

Έναρξη πληρωμής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025: Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026.

Οι λεπτομέρειες καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία με μεταγενέστερη ανακοίνωση.