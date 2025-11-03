#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στις 11 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Aegean

Μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης στο ΧΑ η ανακοίνωση των μεγεθών εννεαμήνου από την εισηγμένη.

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 15:46

Η AEGEAN θα ανακοινώσει βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη του τρίτου τριμήνου και εννεαμήνου 2025, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο. 

