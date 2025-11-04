Ο Μάριος Τέμπος μεταβατικός CEO στα ΕΛΤΑ

Το Υπερταμείο, μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα, όρισε μεταβατικό Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ τον Μάριο Τέμπο, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και μέχρι πρότινος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

Η ανακοίνωση του Υπερταμείου

Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοινώνει ότι κοινοποιήθηκε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΕΛΤΑ ΑΕ κ. Γρηγόριου Σκλήκα, με την οποία θέτει στη διάθεση της εταιρίας την παραίτησή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου συνεδρίασε και έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Σκλήκα.

Τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει προσωρινά ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Μάριος Τέμπος. Η διοίκηση του Υπερταμείου θα εκκινήσει τις διαδικασίες αναζήτησης νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο κ. Σκλήκας ανέλαβε τα καθήκοντά του στα ΕΛΤΑ τον Ιανουάριο του 2023. Το Υπερταμείο τον ευχαριστεί για τη συνεργασία και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας.