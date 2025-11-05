Επενδυτικό μπαράζ 600 εκατ. από τον ΔΕΣΦΑ το 2026

Ένα μπαράζ νέων επενδύσεων που αντιστοιχούν σε έργα 600 εκατ. ευρώ και ως ένα βαθμό συνδέονται με την ενίσχυση της εξαγωγικής ικανότητας της Ελλάδας προς το Βορρά, δρομολογεί ο ΔΕΣΦΑ για το 2026.

Στη πρώτη γραμμή του πλάνου της νέας χρονιάς που έρχεται σε συνέχεια του φετινού επενδυτικού προγράμματος των 500 εκατ. ευρώ, βρίσκονται projects με στόχο όχι μόνο την καλύτερη λειτουργία του εγχώριου συστήματος και την πρόληψη συμφορήσεων, όπως ο Σταθμός Συμπίεσης στην Αμπελιά, αλλά και έργα που θα επιτρέψουν μεγαλύτερες εξαγωγές φυσικού αερίου προς τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB.

Το στίγμα των έργων της νέας χρονιάς περιέγραψε χθες η CEO του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Ρίτα Γκάλι, στο περιθώριο των εγκαινίων του Σταθμού Συμπίεσης της Κομοτηνής (135 εκατ.), ο οποίος φιλοδοξεί να διπλασιάσει την εξαγωγική ικανότητα της Ελλάδας προς τη Βουλγαρία σε φυσικό αέριο, ανεβάζοντας το μέγιστο capacity στα 5 δισ. κυβικά (από 2,5 δισ. σήμερα).

«Ο σταθμός συμπίεσης της Κομοτηνής, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τροφοδοσία των νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που έχουν αναπτυχθεί στη βόρεια Ελλάδα - σε Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και στο μέλλον σε Δυτική Μακεδονία- ενώ θα ενισχύσει σημαντικά και τον Κάθετο Διάδρομο», ανέφερε η κα Γκάλι, λέγοντας ότι η εξαγωγή φυσικού αερίου προς τη Βουλγαρία και στο μέλλον και προς τη Βόρεια Μακεδονία, μπορεί να φτάνει έως και 8,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.

Στο ερώτημα πότε θα δούμε να γίνεται πράξη ο κύριος όγκος αυτών των εξαγωγών, η ίδια τις τοποθέτησε μέσα στο 2027-2028, όσο δηλαδή θα πλησιάζει το οριστικό «στοπ» στο ρωσικό αέριο, αλλά και αφού θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2026 τα έργα αναβάθμισης του συστήματος της Βουλγαρίας. Η τελευταία κατασκευάζει έναν επιπλέον αγωγό μήκους 60 χλμ. για να ενισχύσει τη δυναμικότητα του Trans Balkan.

Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό πλάνο του ΔΕΣΦΑ για την επόμενη χρονιά, ξεχωρίζει ο αγωγός Καρπερή - Κομοτηνή, μήκους 215 χλμ. με μπάτζετ 260 εκατ. ευρώ, (η τελική επενδυτική απόφαση θα ληφθεί το 2026) που θα μπορεί να δεχτεί και υδρογόνο και θα είναι σε θέση να μεταφέρει επιπλέον ροές αερίου μεταξύ του Βόρειου και του Νότιου συστήματος της χώρας, υποστηρίζοντας και αυτό μελλοντικές εξαγωγές

Στα έργα της επόμενης χρονιάς που αφορούν αμιγώς την ενίσχυση των εγχώριων αναγκών εντάσσεται ο αγωγός υψηλής πίεσης προς Πάτρα, μήκους 145 χλμ. με μπάτζετ 120 εκατ. ευρώ, που θα συνδέσει με το σύστημα φυσικού αερίου τη πόλη και τη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ), διευρύνοντας την ενεργειακή κάλυψη της Δυτικής Ελλάδας και παρέχοντας δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων για την τροφοδοσία επιπλέον πόλεων στη Δυτική Ελλάδα.

Tαυτόχρονα του χρόνου θα ξεκινήσουν τα έργα από την ελληνική πλευρά για τον αγωγό φυσικού αερίου προς τη Β. Μακεδονία συνολικού μήκους 123 χλμ. και μπάτζετ 92 εκατ. ευρώ, που θα εκτείνεται από τη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης προς το Νεγκότινο συνδέοντας τα δυο εθνικά συστήματα, και ανοίγοντας για τη γείτονα μια «πύλη» εισόδου τόσο για το αζέρικο αέριο όσο και για τα φορτία LNG που μπαίνουν στην Ελλάδα.

Το ελληνικό τμήμα, μήκους 55 χλμ., θα ξεκινά από την περιοχή της Νέας Μεσημβρίας και θα καταλήγει στην περιοχή των Ευζώνων/Γευγελής. Από εκεί θα ξεκινά το τμήμα του αγωγού της γείτονος, μήκους 68 χλμ., με κατάληξη στην περιοχή του Νεγκότινο.

Κινητικότητα υπάρχει και σε έναν άλλο τομέα δράσης του ΔΕΣΦΑ, αυτόν της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, όπως έγραψε το Euro2day.gr. Το επονομαζόμενο έργο «ApolloCO2» για τη δημιουργία μονάδας υγροποίησης, προσωρινής αποθήκευσης και εξαγωγής CO2 στη Ρεβυθούσα, εξασφάλισε προχθές, χρηματοδότηση 169,3 εκατ. € από το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund).

Στην πρώτη του φάση, έχει προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ ενώ μαζί με τα επιπλέον 60 εκατ. της μελλοντικής του επέκτασης αθροίζει έναν προϋπολογισμό κοντά στα 800 εκατ. ευρώ.

Το στοίχημα ωστόσο για το συγκεκριμένο έργο, όπως και για όλα όσα συνθέτουν την αλυσίδα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα είναι ο συγχρονισμός. Σύμφωνα με τη κα Γκάλι, η τελική επενδυτική απόφαση (FID) για το «ApolloCO2» τοποθετείται στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προχωρήσει παράλληλα και τα υπόλοιπα έργα της αλυσίδας, δηλαδή τόσο εκείνα των βιομηχανιών που αναπτύσσουν μονάδες δέσμευσης CO₂ (Ηρακλής, Τιτάνας, Motor Oil), όσο και τα έργα αποθήκευσης, με κορυφαίο το PrinosCO₂ της Energean.