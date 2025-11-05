#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλουμύλ: Αποκλειστικά στις τράπεζες οι δανειακές της υποχρεώσεις

Η νέα δομή δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο ύψος ή στους οικονομικούς όρους των υποχρεώσεων της εταιρείας. Αντιθέτως, βελτιώνει το λειτουργικό πλαίσιο και διευκολύνει την ομαλή εξυπηρέτηση των χρηματοδοτήσεων.

Αλουμύλ: Αποκλειστικά στις τράπεζες οι δανειακές της υποχρεώσεις

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 10:29

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης επιλεγμένων δανειακών της υποχρεώσεων, ανακοίνωσε η Αλουμύλ. Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, παύει η διαμεσολάβηση εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) και η συνεργασία της συνεχίζεται πλέον αποκλειστικά με τραπεζικά ιδρύματα.

«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα ένα βήμα ενίσχυσης της σταθερότητας και αξιοπιστίας της εταιρείας, καθώς και της διαφάνειας των χρηματοδοτικών της σχέσεων, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του τραπεζικού συστήματος προς την Aλουμύλ.

Η νέα δομή δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο ύψος ή στους οικονομικούς όρους των υποχρεώσεων της εταιρείας. Αντιθέτως, βελτιώνει το λειτουργικό πλαίσιο και διευκολύνει την ομαλή εξυπηρέτηση των χρηματοδοτήσεων, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής χρηματοοικονομικής εξυγίανσης και ανάπτυξης του ομίλου», καταλήγει η ανακοίνωση της εισηγμένης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Alumil: Υλοποιήθηκαν τα έργα Taberner House & Woodberry Down στο Λονδίνο

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Ευνοϊκή η συγκυρία για περαιτέρω ανάπτυξη των μικροπιστώσεων

ΤτΕ: Αμετάβλητα τα επιτόκια στις νέες καταθέσεις τον Σεπτέμβριο, αυξήθηκαν στα νέα δάνεια

ΕΑΤ: Έναρξη του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές στη Θεσσαλία

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο