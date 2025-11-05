Αλουμύλ: Αποκλειστικά στις τράπεζες οι δανειακές της υποχρεώσεις

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης επιλεγμένων δανειακών της υποχρεώσεων, ανακοίνωσε η Αλουμύλ. Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, παύει η διαμεσολάβηση εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) και η συνεργασία της συνεχίζεται πλέον αποκλειστικά με τραπεζικά ιδρύματα.

«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα ένα βήμα ενίσχυσης της σταθερότητας και αξιοπιστίας της εταιρείας, καθώς και της διαφάνειας των χρηματοδοτικών της σχέσεων, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του τραπεζικού συστήματος προς την Aλουμύλ.

Η νέα δομή δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο ύψος ή στους οικονομικούς όρους των υποχρεώσεων της εταιρείας. Αντιθέτως, βελτιώνει το λειτουργικό πλαίσιο και διευκολύνει την ομαλή εξυπηρέτηση των χρηματοδοτήσεων, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής χρηματοοικονομικής εξυγίανσης και ανάπτυξης του ομίλου», καταλήγει η ανακοίνωση της εισηγμένης.