MIG: Καθαρό κέρδος 2,6 εκατ. από την πώληση του Poslovni Center

Από το καθαρό τίμημα της συναλλαγής το ποσό των 15 εκατ. ευρώ αποπλήρωσε τραπεζικό δανεισμό της RKB, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 5,7 εκατ. ευρώ μείωσε την υφιστάμενη απαίτηση που διατηρεί η MIG έναντι της RKB.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 10:55

Σε συνέχεια της από 10/07/2025 ανακοίνωσής της, η «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (MIG) ανακοινώνει ότι, κατόπιν πλήρωσης κτηματολογικών και νομικών όρων, ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση του ακινήτου Poslovni Center στο εμπορικό κέντρο του Βελιγραδίου από την θυγατρική «ROBNE KUĆE BEOGRAD DOO» (RKB) αντί τιμήματος 21 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης προκαταβολής 2,1 εκατ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψιν την εύλογη αξία του ακινήτου και τα έξοδα της συναλλαγής, από την ολοκλήρωση της πώλησης προέκυψε καθαρό κέρδος 2,6 εκατ. ευρώ περίπου. Από το καθαρό τίμημα της συναλλαγής το ποσό των 15 εκατ. ευρώ αποπλήρωσε τραπεζικό δανεισμό της RKB, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 5,7 εκατ. ευρώ μείωσε την υφιστάμενη απαίτηση που διατηρεί η MIG έναντι της RKB.

