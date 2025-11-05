EnvolveXL: Πέντε νέες επενδύσεις σε startups στην Ελλάδα

Το Envolve Entrepreneurship (https://envolveglobal.org) ανακοινώνει επενδύσεις σε πέντε υποσχόμενα startups του προγράμματος επιτάχυνσης EnvolveXL, με την υποστήριξη του ιδρυτικού χορηγού του προγράμματος, Libra Philanthropies (https://www.libraphilanthropies.org/). Οι πέντε startups, που έλαβαν μικροεπενδύσεις ύψους 12.500 ευρώ, είναι οι:

Chord (https://chord.fm), Clean i.T. (https://www.thecleanitapp.com/),Health4Crew(https://www.health4crew.com), Honestli (https://honestli.net/) και Puberry (https://puberry.org/), ολοκληρώνοντας επιτυχώς τον 2ο κύκλο του EnvolveXL — ένα εντατικό τετράμηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης που προετοιμάζει startups για επενδύσεις.

Παράλληλα, το Envolve ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου αιτήσεων για τον 3ο κύκλο του EnvolveXL, με προθεσμία έως τις 30 Ιανουαρίου 2026. Το Envolve αναζητά startups στα πρώτα στάδια ανάπτυξης που επιδιώκουν επιχειρηματική καθοδήγηση, mentoring, διεθνές δίκτυο και πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ.

Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα και τις εταιρείες του δικτύου, μπορούν να συναντήσουν την ομάδα του Envolve στη μηνιαία συνάντηση του οικοσυστήματος (meetup) «START your Night UP», που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου, 18:30 – 21:00, στο Π55.

Ο Αλέξανδρος Νούσιας, Managing Director του Envolve Entrepreneurship, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι για κάθε startup που έχουμε στηρίξει από το 2012. Οι νέες αυτές επενδύσεις σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο με πέντε ομάδες που φέρνουν καινοτόμες και δίκαιες λύσεις στην αγορά. Είμαστε ακόμη πιο περήφανοι που στηρίζουμε startups από όλο τον κόσμο στα πρώτα τους βήματα στο ελληνικό οικοσύστημα και ανυπομονούμε να σταθούμε δίπλα τους στην πορεία ανάπτυξής τους. Ήδη αναζητούμε τα επόμενα μέλη του προγράμματος EnvolveXL και συνεχίζουμε να χτίζουμε γέφυρες μεταξύ startups, επενδυτών και του παγκόσμιου επιχειρηματικού οικοσυστήματος».

Αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική, το Envolve ανοίγει τις αιτήσεις για 20 νέες startups που θα συμμετάσχουν στον 3ο κύκλο του προγράμματος EnvolveXL, ένα industry-agnostic πρόγραμμα επιτάχυνσης για επιχειρήσεις στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Η έναρξη του νέου κύκλου θα γίνει την άνοιξη του 2026, και οι επιλεγμένες ομάδες θα συμμετάσχουν σε ένα τετράμηνο πρόγραμμα καθοδήγησης από περισσότερους από 50 έμπειρους επαγγελματίες, δεξιότητες ανάπτυξης, επαφή με επενδυτές και το οικοσύστημα καινοτομίας, με στόχο τη διεθνή ανάπτυξη και την προσέλκυση των πρώτων τους επενδύσεων.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 30 Ιανουαρίου 2026 και αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν εδώ.